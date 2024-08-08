Жест солидарности к России: Украина отреагировала на разрыв дипломатических отношений Нигера

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной. В украинском ведомстве подвергли критике причины такого решения африканской страны.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Украина отвергла обвинения, озвученные властями Нигера во время объявления о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
В украинском министерстве указали, что заявление Нигера стало жестом "солидарности" для тех, кто решил сблизиться с Россией – государством-террористом, ведущим войну против Украины.
Напомним, что Нигер объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений обвинив Украину якобы в поддержке террористических групп повстанцев-туарегов, атаковавших вагнеровцев в Мали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины отреагировало на решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной.
Также "Комментарии" писали о том, что только одна страна в мире, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после ее полномасштабного вторжения в 2022 году.
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