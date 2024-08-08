Жест солидарности к России: Украина отреагировала на разрыв дипломатических отношений Нигера

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной. В украинском ведомстве подвергли критике причины такого решения африканской страны.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Украина отвергла обвинения, озвученные властями Нигера во время объявления о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

"Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности. Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права", – заявили в МИД Украины.

В украинском министерстве указали, что заявление Нигера стало жестом "солидарности" для тех, кто решил сблизиться с Россией – государством-террористом, ведущим войну против Украины.

"Досадно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага", — подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, что Нигер объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений обвинив Украину якобы в поддержке террористических групп повстанцев-туарегов, атаковавших вагнеровцев в Мали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины отреагировало на решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что только одна страна в мире, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после ее полномасштабного вторжения в 2022 году.