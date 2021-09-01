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Главная Новости Политика внешняя политика Жена Зеленского похвасталась важным достижением в США
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Жена Зеленского похвасталась важным достижением в США

Каждый сможет услышать историю первого Президента этой великой страны украинском

сегодня, 11:15
Автор:

Хмільовська Інна

Украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей женой — первой леди Украины Еленой, находятся в США с официальным визитом. Так, на своей странице в Іnstagram Елена Зеленская сообщила, что украиномовный аудиогид появился теперь и в Америке.

Жена Зеленского похвасталась важным достижением в США

Елена Зеленская в США. Фото Іnstagram

По словам первой леди, она очень рада, что теперь аудиогид будт работать и в Соединенных Штатах, где каждый украинец или тот, кто интересуется нашим языком, сможет услышать историю первого Президента этой великой страны на украинском.

"Наконец-то! Украиноязычный аудиогид в США! 31-й аудиогид в нашей сети заработал в имении Джорджа Вашингтона — усадьбе Маунт-Вернон, где жил первый президент США. Символично, что сейчас имение принадлежит союзу женщин, благодаря усилиям и настойчивости которых его и удалось сохранить. Культурная дипломатия не знает границ и пределов, это путь постепенных, но действенных изменений через каналы, которые доступны каждому из нас: историю, культуру, искусство", — отметила первая леди Украины.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Зеленские уже в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в США в рамках официального визита по приглашению главы Белого Дома Джо Байдена. В программе визита в США украинский лидер должен провести встречу с Джо Байденом. Также Владимир Зеленский планирует встретиться с американским истеблишментом. В сообщении говорится, что находиться в США украинский президент будет несколько дней.

Также на "Комментариях" информировали, что украинский президент Владимир Зеленский вместе со всей делегацией от страны поселился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне. Ночь в номере Hay-Adams для двоих стоит от 379 до около 2 тысяч долларов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале отеля. Отель с видом на Белый дом называют историческим. Он расположен в округе Колумбия, рядом с основными достопримечательностями. Гости отеля обслуживаются в изысканном ресторане и баре.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CTRPVt4sn-s/
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