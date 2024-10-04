Ждите исторических решений: Сибига заинтриговал разговором с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали шаги, которые приведут к историческим решениям. Как передает портал "Комментарии", об этом у сея в Twitter (X) сообщил глава украинского МИД.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Андрей Сибига рассказал, что переговоры с Энтони Блинкеном были продуктивными и прошли в рамках регулярного диалога.

Украинский министр подчеркнул, что в ходе переговоров он с государственным секретарем проанализировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США и "скоординировал дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы в отношении территориальной целостности и суверенитета.

"Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не к территориальным компромиссам. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил Андрей Сибига.

По словам министра, украинская "формула мира" остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на Европейском континенте.

Как известно, ранее издание Financial Times написало, что украинские чиновники в разговорах с западными союзниками якобы обсуждали потенциальное соглашение об окончании войны, предусматривающее, что российские войска останутся на захваченных территориях, а Украина получит реальные гарантии безопасности.

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