Ждите исторических решений: Сибига заинтриговал разговором с Блинкеном

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали шаги, которые приведут к историческим решениям. Как передает портал "Комментарии", об этом у сея в Twitter (X) сообщил глава украинского МИД.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Андрей Сибига рассказал, что переговоры с Энтони Блинкеном были продуктивными и прошли в рамках регулярного диалога.
Украинский министр подчеркнул, что в ходе переговоров он с государственным секретарем проанализировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США и "скоординировал дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу".
Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы в отношении территориальной целостности и суверенитета.
По словам министра, украинская "формула мира" остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на Европейском континенте.
Как известно, ранее издание Financial Times написало, что украинские чиновники в разговорах с западными союзниками якобы обсуждали потенциальное соглашение об окончании войны, предусматривающее, что российские войска останутся на захваченных территориях, а Украина получит реальные гарантии безопасности.
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