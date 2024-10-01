Территории в обмен на гарантии безопасности: говорил ли Сибига с Западом об уступках РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы в отношении территориальной целостности и суверенитета.

В МИД отреагировали на сообщения западных СМИ. Фото из открытых источников

"Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не к территориальным компромиссам. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил Андрей Сибига.

По словам министра, украинская "формула мира" остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на Европейском континенте.

Как известно, ранее издание Financial Times написало, что украинские чиновники в разговорах с западными союзниками якобы обсуждали потенциальное соглашение об окончании войны, предусматривающее, что российские войска останутся на захваченных территориях, а Украина получит реальные гарантии безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.