Зеленский заявил о "брехунцах" в ООН и не стал слушать представителя РФ

Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН предложил реформировать организацию, в частности предоставить Генассамблее ООН право преодолевать вето Совбеза организации, в котором заседает Россия. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский на заседании Совбеза ООН

"Вынуждены признать: Организация в тупике из-за агрессий, — заявил Зеленский. — Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы у Украины не было предложений именно по решениям. Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят брехунцы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия".

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По мнению Зеленского, исключительное право вето, которое имеют только члены Совбеза ООН – США, Франция, Великобритания, Китай и Россия – нивелирует участие любой страны в работе организации.

"Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик. Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только в нескольких и используется одним — Россией — в ущерб всем другим членам ООН", — заявил Зеленский.

Помимо механизма преодоления права вето двумя третями голосов, Зеленский предложил расширить Совбез ООН за счет других стран, включая Германию. Также, по его мнению, в случае агрессии членство страны в Совбезе ООН должно приостанавливаться.

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