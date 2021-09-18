Зеленский выступит в ООН: как с максимальным профитом использовать этот визит

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, в частности он выступит в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями касательно того, как с максимальным профитом использовать этот визит.



Доктор политических наук Валентин Якушик напоминает, что с 31 августа по 3 сентября президент Владимир Зеленский уже был в США с визитом. И вот, через три недели после этого (с 20 сентября), он вновь будет там – и выступит в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)





"Может возникать вопрос: а почему так часто? И нельзя ли было более рационально составлять график зарубежных поездок президента Украины, объединив программы визитов с тем, чтобы дважды не совершать заокеанские перелёты? Это наивная постановка вопроса. Государству нужно быть совсем в иной "весовой категории" чтобы "экономить на перелётах" президента и предлагать другим подстраиваться под свои собственные планы и ритмы политической жизни своей страны", – подчеркивает эксперт.



По его словам, оба визита очень важны для политического руководства Украины.







"Главное содержание первого визита заключалось во встрече с президентом Джозефом Байденом. Это была своеобразная "промежуточная" внешняя легитимация президента Владимира Зеленского в дополнение к изначальной – мощной электоральной легитимации 2019-го года. В результате этого визита появилось более чёткое представление о параметрах поддержки Западом нынешнего руководства Украины и проводимого им курса, а также о некоторых коррективах во внешней политике США и о нынешних требованиях США к своим союзникам и подопечным", – отмечает Валентин Якушик.



Второй же (нынешний) визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк связан, по словам эксперта, с намерением представить мировому сообществу видение официального Киева в отношении своего геополитического позиционирования и решения своих внутренних и международных задач. Всё это – в условиях продолжения и даже усиления конфронтации с Москвой и, как многим представляется, "недостаточного понимания" со стороны важнейших центров Запада связанных с этим трудностей.

"Этот визит будет использован для встреч в Нью-Йорке с лидерами различных стран, в том числе и для поиска возможных более-менее действенных дополнений к политике опоры на геополитическую стратегическую ориентацию и помощь Запада", – резюмирует Валентин Якушик.



Политолог Владимир Цыбулько уверен, что визит Зеленского в США должен быть наполнен не только повесткой дня Генассамблеи ООН, и продвижением там вопросов по деоккупации украинских территорий, но и – особом акценте на нарушении прав человека на оккупированных территориях.







"Украина как жертва агрессии со стороны одного из постоянных членов Совбеза – России – должна ставить вопрос об изменении структуры Совбеза. И как страна, отказавшаяся от ядерного оружия, Украина сама должна претендовать на место в Совбезе", – считает Владимир Цыбулько.



По его мнению, также надо посвятить максимум времени восстановлению солидарности с Украиной других стран, которые еще не присоединились к Крымской платформы.





Напомним, министр Дмитрий Кулеба пообщался с главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. В Министерстве отметили основные приоритеты нашего государства на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди них главные проблемы Украины — противодействие агрессии России, освобождения от оккупационных вооруженных формирований Донбасса, Луганской области и Крыма, возвращение этих территорий под контроль Киева, восстановление целостности Украины. Кроме этого, важными приоритетами являются улучшение условий жизни украинцев, проживающих на территориях, которые разрушены в результате российской агрессии, и преодоления эпидемии COVID-19 и ее последствий в Украине.



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