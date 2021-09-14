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Какие приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН, - МИД

МИД Украины определило основные вопросы, которые предстоит обсудить на сессии

сегодня, 22:00
Автор:

Козлова Альбіна

Какие приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН, - МИД

Украина стремится сотрудничать с ООН, фото из открытых источников

Министр Дмитрий Кулеба пообщался с главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В Министерстве отметили основные приоритеты нашего государства на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди них главные проблемы Украины — противодействие агрессии России, освобождения от оккупационных вооруженных формирований Донбасса, Луганской области и Крыма, возвращение этих территорий под контроль Киева, восстановление целостности Украины. Кроме этого, важными приоритетами являются улучшение условий жизни украинцев, проживающих на территориях, которые разрушены в результате российской агрессии, и преодоления эпидемии COVID-19 и ее последствий в Украине.

По словам Кулебы, поддержка работы Крымской платформы со стороны ООН будет способствовать восстановлению нарушенных норм международного права, возвращению полуострова в состав Украины. Министр также добавил, что противодействие вооруженной агрессии северного соседа — это ключевой приоритет внешней политики.

Украина планирует во время сессии Генассамблеи созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях.

Министр Кулеба объяснил голове ассамблеи ООН, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы ООН поделилась знаниями и опытом восстановления территорий, которые были разрушены в результате войны. Речь идет о гуманитарном разминировании, помощи в возобновлении работы медицинских учреждений, школ, детских садов, жилищно-коммунальной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Также Дмитрий Кулеба в разговоре с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что Украина стремится сотрудничать с ООН в сфере реформирования украинской медицины и по вопросам социально-экономической защиты населения, а так же по другим важным вопросам, которые требуют участия всех стран-основательниц, в частности, в сфере экологии.

Как сообщал портал "Комментарии", на 76-той сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрят вопрос территориальной целостности Украины.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-okresliv-tri-prioriteti-ukrayini-na-novij-sesiyi-genasambleyi-oon
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