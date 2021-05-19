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Зеленский ввел в действие решение СНБО о расходах на оборону

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года

сегодня, 00:41
Автор:

Ольга Чародий

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 196/2021 о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о расходах на оборону

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", — отмечают в документе.

Согласно решению СНБО, о котором говорится в указе, в бюджете на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины должны составить не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для этого сектора:

Как сообщали ранее по словам посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой, украинская сторона готова к любым форматам встречи между главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Она также рассказала о подготовке возможной встречи президентов

Напомним, что президент США Джо Байден может приехать в Украину с официальным визитом на 30-й День Независимости 24 августа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Гарант отметил, что эта встреча будет очень важной для развития двусторонних отношений. Кроме этого президент Украины заявил, что Америка будет увеличивать военную поддержку для нашего государства.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1962021-38917
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