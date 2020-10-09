Зеленский в Великобритании: каковы результаты визита для Украины

"Комментарии" оценили результаты визита президента Украины в Великобританию. Эксперты ответили, что оказалось прорывом, а что осталось нереализованным, а также рассказали, где было больше успеха и конкретики – в Брюсселе (саммит Украина-ЕС) или Лондоне.

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"Работа на перспективу с британцами – сигнал солидарности европейцам и американцам"

Оба визита имеют позитивные результаты. В этом уверен директор Центра международной безопасности (ЦМБ) Валерий Кравченко.

"В Брюсселе откатали "обязательную программу", усилив ее политическими сигналами Кремлю. И это позитив – ЕС на одной стороне с нами, и однозначно связывает конфликт на Востоке Украины с российской агрессией. Соглашение об ассоциации – цивилизационный выбор украинцев, не догматичен и может быть гибким, пересмотрен с целью усилить его эффективность. В то же время надежда на преодоление "детских болезней" Украины – судебной реформы, службы безопасности, госслужбы, борьбы с коррупцией – еще не умерла. Однако если Зеленский и его команда за предстоящий год не продемонстрируют прогресса по этим направлениям – следующий саммит будет не настолько оптимистичным", – отмечает эксперт.

Что касается Великобритании, то Украина, по мнению Валерия Кравченко, подписанием соглашения по стратегическому партнерству и торговле закрыла лакуну (от лат. lacuna – "углубление, впадина, пробел"), которая образовалась после выхода Великобритании из ЕС.

Директор ЦМБ поясняет: "Очевидно, что украинский рынок является близким и привлекательным для британцев. В то же время Украина не лимитирована теперь квотами на свои товары. Британцам по силам войти в пятерку торговых партнером Украины уже в перспективе ближайших 3 лет".

По словам Валерия Кравченко, подписание военно-технического меморандума на строительство ракетных катеров закрывает потребность Украины при строительстве "москитного флота".

"8 кораблей условного класса "Super Vita" — достойная замена корветам "Тернополь", "Луцьк", потерянным при аннексии. Вместе с американскими "Island" и "Mark VI" к 2030-2035 гг. мы получим новый по качеству флот для сдерживания РФ, – подчеркивает эксперт. – Важным решением является локализация производства в Николаеве для 6 катеров из серии. Они же будут вооружены украинским комплексом "Нептун", в то время как первые 2 — норвежским NSM. Теперь очередь за Украиной: должна быть принята морская стратегия и создан соответствующий орган для ее эффективного внедрения. Работа на перспективу с британцами – сигнал солидарности европейцам и американцам. А главное – россиянам. Украина не одна на фронте борьбы с гибридной агрессией РФ".

"Несмотря на экономический кризис Запад продолжает поддерживать Украину"

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает нецелесообразным сравнивать поездки в Брюссель и Лондон. По его словам, сейчас всё, что делает власть, оценивается, прежде всего, с избирательной логики. Поэтому в этих поездках можно увидеть не только прямые результаты, но косвенные.

"Например, — удержание "Слугой Народа" части проевропейского электората, – поясняет эксперт. – Но, в любом случае, и первый, и второй визит привел к получению Украиной и политической, и финансовой помощи. А последнее — немаловажно, особенно — на фоне предыдущих заявлений, что Европа — это не банкомат".

Плюсом, по словам Богдана Петренко, является финансовая помощь и от Британии, и от ЕС. Она показывается, что несмотря на экономический кризис, Запад продолжает поддерживать Украину.

Возможно, сомнительным достижением является сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Но на фоне муссирование слухов о его отмене, это будут подавать как "достижение", считает эксперт.

Если отойти от логики выборов, то стоит отметить, президент на Западе подтвердил намерения о вступлении Украины в ЕС и в НАТО.

"Но перед поездкой Зеленский дал интервью, в котором сообщил, о склонности к переговорам с Путиным. И о том, что ему в этом мешают украинские СМИ (а не агрессивная политика и недоговороспособность русских) Понятно, что это нашло отклик в части европейских политиков, которые требуют сокращения санкций и интенсификации переговоров с Путиным, – подчеркивает Богдан Петренко. – Вопрос в том, что должен заявлять президент Украины: то, что хочет услышать европейское общественное мнение (которое находится, в том числе, под влиянием российской пропаганды) — или то, что требуют национальные интересы его государства?"

Заявления премьера Великобритании Бориса Джонсона в этом контексте выглядели более проукраинскими, считает эксперт. В частности, о том, что его страна "самая горячая поклонница Украины".

"Кстати, договор о кредитовании покупки и производства (в том числе и в частично в нашей стране) английских военных катеров также будет способствовать безопасности Украины, – уверен Богдан Петренко. – Поэтому, учитывая на склонность Зеленского к влиянию, есть надежда, что президент вернется с осознанием того, что наше государство имеет поддержку на Западе. И пересмотрит логику постоянных уступок России в переговорном процессе".

"Относительно активного движения в ЕС пока говорить рано"

Политический эксперт Александр Леонов высказал мнение, что о прорывах по итогам визитов пока говорить рано.

"Конечно, хорошо, что в окончательную резолюцию с ЕС были внесены жесткие формулировки по РФ. Но, пожалуй, это личностный прорыв для Зеленского, который избегал называть Россию агрессором, – говорит Александр Леонов. – Что касается конкретики саммита Украина-ЕС, вряд ли стоит говорить о неких серьезных успехах. Зеленский должен был привести тот транш, что ратифицировали Европарламент и ВР. Но не привез. Понятно, что в ЕС накопились вопросы, в том числе касательно нездоровой ситуации вокруг наших антикоррупционных органов. Говорят, что Зеленский выслушал немало претензий – неофициально".

Одним из главных позитивов визита в Брюссель политэксперт называет то, что Зеленский продолжил направление, которые было заложено в годы президентства Порошенко.

"В прошлом году Порошенко заявлял, что следующим этапом евроинтеграции должно быть присоединение Украины в четырем союзам — энергетическому, цифровому, таможенному, промышленному. И подвижки в этом направлении есть. Правда, пока завис договор об открытом небе. И всё же, радует, что достигнуты хоть некие вехи, на которые можем ориентироваться, – отмечает Александр Леонов. – Но относительно активного движения в ЕС пока говорить рано. Мы видим, что происходит в ВР, в НБУ. А нашими европейскими партнерами четко обозначены болевые точки Украины – судебная реформа, антикоррупционные органы, независимость Нацбанка. В общем, многое будет зависеть от дальнейшей кадровой политики наших властей".

Есть позитивные моменты и по итогам визита в Великобританию. Но, опять же, подчеркивает политэксперт, — это лишь возвращение к линии, которую закладывали при президенте Порошенко.

"Это касается и соответствующего соглашения о партнерстве, и договоренности о катерах, без чего визит был бы пресным, – уверен Александр Леонов. – К сожалению, есть немаловажное "но". Например, на этот год государственный оборонный заказ выполнен на 15%, а производство Укроборонпрома упало в четыре раз. Происходят кризисные явления в оборонной отрасли. И если проект с катерами будет реализовываться подобным образом, успеха особого не будет. К тому же, когда нашим военным запрещают вести разведку, отвечать на обстрелы, это больше влияет на обороноспособность, чем новые виды вооружения".

Ранее "Комментарии" очертили итоги саммита Украина-ЕС в 2020 году.

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