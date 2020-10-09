Зеленский в Великобритании: каковы результаты визита для Украины

Язык
BTC/USD
11054.13
ETH/USD
360.18
LTC/USD
47.77
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
"Комментарии" оценили результаты визита президента
Украины в Великобританию. Эксперты ответили, что оказалось прорывом, а что
осталось нереализованным, а также рассказали, где было больше успеха и
конкретики – в Брюсселе (саммит Украина-ЕС) или Лондоне.
Фото: ОП
Оба визита имеют позитивные результаты. В этом
уверен директор Центра международной безопасности (ЦМБ) Валерий Кравченко.
"В Брюсселе откатали "обязательную программу",
усилив ее политическими сигналами Кремлю. И это позитив – ЕС на одной стороне с
нами, и однозначно связывает конфликт на Востоке Украины с российской
агрессией. Соглашение об ассоциации – цивилизационный выбор украинцев, не
догматичен и может быть гибким, пересмотрен с целью усилить его эффективность.
В то же время надежда на преодоление "детских болезней" Украины – судебной
реформы, службы безопасности, госслужбы, борьбы с коррупцией – еще не умерла.
Однако если Зеленский и его команда за предстоящий год не продемонстрируют
прогресса по этим направлениям – следующий саммит будет не настолько
оптимистичным", – отмечает эксперт.
Что касается Великобритании, то Украина, по
мнению Валерия Кравченко, подписанием соглашения по стратегическому партнерству
и торговле закрыла лакуну (от лат. lacuna
– "углубление, впадина, пробел"), которая образовалась после выхода
Великобритании из ЕС.
Директор ЦМБ поясняет: "Очевидно, что
украинский рынок является близким и привлекательным для британцев. В то же
время Украина не лимитирована теперь квотами на свои товары. Британцам по силам
войти в пятерку торговых партнером Украины уже в перспективе ближайших 3 лет".
По словам Валерия Кравченко, подписание
военно-технического меморандума на строительство ракетных катеров закрывает
потребность Украины при строительстве "москитного флота".
"8 кораблей условного класса "Super Vita" —
достойная замена корветам "Тернополь", "Луцьк", потерянным при аннексии. Вместе
с американскими "Island" и "Mark VI" к 2030-2035 гг. мы получим новый по
качеству флот для сдерживания РФ, – подчеркивает эксперт. – Важным решением
является локализация производства в Николаеве для 6 катеров из серии. Они же
будут вооружены украинским комплексом "Нептун", в то время как первые 2 —
норвежским NSM. Теперь очередь за Украиной: должна быть принята морская
стратегия и создан соответствующий орган для ее эффективного внедрения. Работа
на перспективу с британцами – сигнал солидарности европейцам и американцам. А
главное – россиянам. Украина не одна на фронте борьбы с гибридной агрессией
РФ".
Заместитель директора Украинского института
исследования экстремизма Богдан Петренко считает нецелесообразным сравнивать
поездки в Брюссель и Лондон. По его словам, сейчас всё, что делает власть,
оценивается, прежде всего, с избирательной логики. Поэтому в этих поездках
можно увидеть не только прямые результаты, но косвенные.
"Например, — удержание "Слугой Народа" части
проевропейского электората, – поясняет эксперт. – Но, в любом случае, и первый,
и второй визит привел к получению Украиной и политической, и финансовой помощи.
А последнее — немаловажно, особенно — на фоне предыдущих заявлений, что Европа
— это не банкомат".
Плюсом, по словам Богдана Петренко, является
финансовая помощь и от Британии, и от ЕС. Она показывается, что несмотря на
экономический кризис, Запад продолжает поддерживать Украину.
Возможно, сомнительным достижением является
сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Но на фоне муссирование слухов о
его отмене, это будут подавать как "достижение", считает эксперт.
Если отойти от логики выборов, то стоит
отметить, президент на Западе подтвердил намерения о вступлении Украины в ЕС и
в НАТО.
"Но перед поездкой Зеленский дал интервью, в
котором сообщил, о склонности к переговорам с Путиным. И о том, что ему в этом
мешают украинские СМИ (а не агрессивная политика и недоговороспособность
русских) Понятно, что это нашло отклик в части европейских политиков, которые
требуют сокращения санкций и интенсификации переговоров с Путиным, –
подчеркивает Богдан Петренко. – Вопрос в том, что должен заявлять президент
Украины: то, что хочет услышать европейское общественное мнение (которое
находится, в том числе, под влиянием российской пропаганды) — или то, что
требуют национальные интересы его государства?"
Заявления премьера Великобритании Бориса
Джонсона в этом контексте выглядели более проукраинскими, считает эксперт. В
частности, о том, что его страна "самая горячая поклонница Украины".
"Кстати, договор о кредитовании покупки и
производства (в том числе и в частично в нашей стране) английских военных
катеров также будет способствовать безопасности Украины, – уверен Богдан
Петренко. – Поэтому, учитывая на склонность Зеленского к влиянию, есть надежда,
что президент вернется с осознанием того, что наше государство имеет поддержку
на Западе. И пересмотрит логику постоянных уступок России в переговорном
процессе".
Политический эксперт Александр Леонов высказал
мнение, что о прорывах по итогам визитов пока говорить рано.
"Конечно, хорошо, что в окончательную
резолюцию с ЕС были внесены жесткие формулировки по РФ. Но, пожалуй, это
личностный прорыв для Зеленского, который избегал называть Россию агрессором, –
говорит Александр Леонов. – Что касается конкретики саммита Украина-ЕС, вряд ли
стоит говорить о неких серьезных успехах. Зеленский должен был привести тот
транш, что ратифицировали Европарламент и ВР. Но не привез. Понятно, что в ЕС
накопились вопросы, в том числе касательно нездоровой ситуации вокруг наших
антикоррупционных органов. Говорят, что Зеленский выслушал немало претензий –
неофициально".
Одним из главных позитивов визита в Брюссель
политэксперт называет то, что Зеленский продолжил направление, которые было
заложено в годы президентства Порошенко.
"В прошлом году Порошенко заявлял, что
следующим этапом евроинтеграции должно быть присоединение Украины в четырем
союзам — энергетическому, цифровому, таможенному, промышленному. И подвижки в
этом направлении есть. Правда, пока завис договор об открытом небе. И всё же,
радует, что достигнуты хоть некие вехи, на которые можем ориентироваться, –
отмечает Александр Леонов. – Но относительно активного движения в ЕС пока
говорить рано. Мы видим, что происходит в ВР, в НБУ. А нашими европейскими
партнерами четко обозначены болевые точки Украины – судебная реформа,
антикоррупционные органы, независимость Нацбанка. В общем, многое будет
зависеть от дальнейшей кадровой политики наших властей".
Есть позитивные моменты и по итогам визита в
Великобританию. Но, опять же, подчеркивает политэксперт, — это лишь возвращение
к линии, которую закладывали при президенте Порошенко.
"Это касается и соответствующего соглашения о
партнерстве, и договоренности о катерах, без чего визит был бы пресным, –
уверен Александр Леонов. – К сожалению, есть немаловажное "но". Например, на
этот год государственный оборонный заказ выполнен на 15%, а производство
Укроборонпрома упало в четыре раз. Происходят кризисные явления в оборонной
отрасли. И если проект с катерами будет реализовываться подобным образом,
успеха особого не будет. К тому же, когда нашим военным запрещают вести
разведку, отвечать на обстрелы, это больше влияет на обороноспособность, чем
новые виды вооружения".
Ранее "Комментарии" очертили итоги
саммита Украина-ЕС в 2020 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости