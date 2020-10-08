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Украина и Британия подписали соглашение о свободной торговле

Соглашения подписали Владимир Зеленский и Борис Джонсон

сегодня, 16:38
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина и Британия подписали соглашение о свободной торговле

По словам главы ведомства, подписанный документ занимает много страниц.

Кроме того, стороны обсудили возможность запуска специальной программы технической помощи для нашей страны. Согласно этой программе украинский бизнес должен освоить новые навыки, которые помогут в сотрудничестве с Великобританией.

Напомним, что Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 7-8 октября с официальным визитом находятся в Великобритании. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, чего ожидать от этого визита.

Ранее "Комментарии" писали, что пресс-служба главного военного ведомства Британии, сообщив о начале учений "Объединенные усилия – 2020", случайно назвала Николаевскую область "задворками России".


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