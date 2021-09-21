Зеленский в США проведет встречу с лидерами Польши, Молдовы и Грузии: могут ли эти встречи дать позитивный результат

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Он возлагает на нее надежды, в том числе в ракурсе решения вопроса о Донбассе и Крыме. Известно, что во время пребывания в США Зеленский проведет ряд встреч, в том числе с президентами Польши и Молдовы, премьером Грузии. Могут ли этот визит и встречи дать позитивный результат с некими реальными подвижками? Как могут отразиться на происходящем выборы в российскую Госдуму? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии"Украина"

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)





Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко подчеркивает, что ООН – традиционная площадка, чтобы напомнить о себе и своих проблемах.





"Откровенно говоря, именно на Генеральной Ассамблее ООН нужно говорить об эффективных способах решения конфликта на Донбассе. Таких как миротворческой миссии (в многокомпонентной конфигурации), в частности, на замену неэффективному Минскому процессу", – отмечает Валерий Кравченко.





Однако сделать это сейчас едва ли удастся, считает он. Эксперт поясняет: "Несмотря на ограниченную эскалацию, война на Донбассе сейчас находится на паузе – международного резонанса нет. Мир смотрит в сторону событий в Афганистане, Мьянме, милитаризации Китаем региона и активных усилий по сдерживанию этого процесса от США, Великобритании и Австралии. Среди западных союзников нет единства, чему свидетельством позиция Франции в отношении нового альянса AUKUS.





По мнению Валерия Кравченко, по обыкновению, на ГА ООН будут разговоры о правах человека. В том числе – в ракурсе Крыма и участия жителей временно оккупированных территорий в выборах в Госдуму РФ. Он уверен – то, что Украина становится антироссийским рупором в регионе, является позитивом.





"На полях Ассамблеи пройдут встречи с лидерами соседних стран. Это правильный рецепт – субрегиональные союзы это то, что нужно на пути Украины в НАТО, для укрепления суверенитета и обороноспособности государства. Особенно в свете того, что агрессия РФ может возобновиться в любой момент, а антиукраинская истерия в российской пропаганде не утихает", – резюмирует Валерий Кравченко.





Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий рассуждает так: "Что ООН сейчас решает в мире? Какие-то конфликты помогает уладить? Какие-то кризисы решить? Мы видим не первое десятилетие всеобъемлющий кризис международных отношений, международной безопасности".





По мнению эксперта, ООН давно нуждается в перезагрузке. Особенно Совбез организации, который состоит из представителей 70 лет назад прошедшей войны и не отображает реалий сегодняшнего мира.





"Пока РФ будет иметь там право вето, никаких реальных подвижек по вопросам безопасности, деоккупации с помощью ООН не будет, – уверен Алексей Голобуцкий. – А как трибуну эту площадку, конечно, надо использовать, там надо встречаться, доносить свое мнение. Но с теми же президентами Молдовы, Польши, Турции, с руководством Грузии наш президент и ранее встречался. И не раз. Так что не знаю, как из этого визита можно делать какой-то пиар, как любят в Офисе президента. Как по мне, это достаточно рядовое событие без особых последствий и без прорывов".





Напомним, Владимир Зеленский во время визита Нью-Йорк заявил, что генассамблея ООН – это одна из ключевых площадок, где Киев может добиться решения вопроса о Донбассе и Крыме. Как информирует издание "Комментарии"

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