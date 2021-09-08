«Зеленский скажет, чтобы РФ отдала Крым»: Гордон описал встречу президентов РФ и Украины

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Кравцев Сергей
Известный журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину не стоит встречаться в самое ближайшее время, потому что от этой встречи Киеву точно нет никакой пользы. Как передает издание "Комментарии", своим мнением Гордон поделился в эфире телеканала "Украина 24".
Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников
В эфире программы была затронута тема встречи Зеленского и Путина, но с условием, что на ней не будет обсуждаться вопрос аннексированного Крыма. Это главное условие для встречи, которое выставляет официальный Кремль. В противном случае, у Путина говорят, что встречи и диалога не будет. Дмитрий Гордон отметил, что здесь реакция может быть очень простой – если Москва не хочет обсуждать вопрос украинского Крыма, тогда и нет никакой надобности в такой встрече. Журналист отметил, что он уже не единожды предупреждал президента Зеленского о том, что встреча с Путиным абсолютно бесполезна.
Дмитрий Гордон уверен, что диалога между Зеленским и Путиным не получится, потому что есть Крым и Донбасс, которые российская пропаганда использует для манипуляций. Следовательно, никаких позитивных результатов от саммита "Зеленский-Путин" быть не может.
По его мнению, для Путина Крым и Донбасс – это козыря, которыми он будет торговаться со всем миром. Украине он так просто эти территории не вернет.
Журналист считает, что на встрече Путин и Зеленский разве что расскажут парочку забавных анекдотов. Вот на этом все и закончится, без каких-либо позитивных результатов для Украины.
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