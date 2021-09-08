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«Зеленский скажет, чтобы РФ отдала Крым»: Гордон описал встречу президентов РФ и Украины

Гордон уверен, что президенты "расскажут друг-другу анекдоты" и на этом польза от их встречи закончится

сегодня, 13:40
Автор:

Кравцев Сергей

Известный журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину не стоит встречаться в самое ближайшее время, потому что от этой встречи Киеву точно нет никакой пользы. Как передает издание "Комментарии", своим мнением Гордон поделился в эфире телеканала "Украина 24".

«Зеленский скажет, чтобы РФ отдала Крым»: Гордон описал встречу президентов РФ и Украины

Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото из открытых источников

В эфире программы была затронута тема встречи Зеленского и Путина, но с условием, что на ней не будет обсуждаться вопрос аннексированного Крыма. Это главное условие для встречи, которое выставляет официальный Кремль. В противном случае, у Путина говорят, что встречи и диалога не будет. Дмитрий Гордон отметил, что здесь реакция может быть очень простой – если Москва не хочет обсуждать вопрос украинского Крыма, тогда и нет никакой надобности в такой встрече. Журналист отметил, что он уже не единожды предупреждал президента Зеленского о том, что встреча с Путиным абсолютно бесполезна. 

Дмитрий Гордон уверен, что диалога между Зеленским и Путиным не получится, потому что есть Крым и Донбасс, которые российская пропаганда использует для манипуляций. Следовательно, никаких позитивных результатов от саммита "Зеленский-Путин" быть не может.

"Если Путин не хочет говорить об украинском Крыме и Донбассе – пусть сидит дома", — подчеркнул Гордон.

По его мнению, для Путина Крым и Донбасс – это козыря, которыми он будет торговаться со всем миром. Украине он так просто эти территории не вернет. 

Журналист считает, что на встрече Путин и Зеленский разве что расскажут парочку забавных анекдотов. Вот на этом все и закончится, без каких-либо позитивных результатов для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Гордон рассказал, кого в Украине считает "пятой колонной".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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