Гордон рассказал, кого в Украине считает "пятой колонной"

Дмитрий Гордон назвал "пятой колонной" в Украине блогера Анатолия Шария, а также редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужву. Как передает издание "Комментарии", так известный журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон высказался в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос относительно санкций, которые были введены СНБО против блогера Анатолия Шария, а также против редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Дмитрий Гордон. Фото: Известия

По словам Гордона, он никогда не скрывал своей точки зрения и всегда прямо говорил, что Анатолий Шарий – это талантливейший человек, выдающийся блогер, который имеет прекрасное чувство юмора, но зарабатывает свои деньги, работая на силы зла.

Дмитрий Гордон считает, что Шарий ориентирован на Россию, которая сегодня есть врагом Украины, и это большой минус. Что касается Игоря Гужвы, то Гордон его также назвал талантливым человеком, с которым удалось пересечься несколько раз. Журналист уверен, что Гужва также, как и Шарий явно и открыто работает на врага – Российскую Федерацию.

Конкретизируя свои обвинения, Дмитрий Гордон отметил, что и первый, и второй человек занимаются пропагандой российских нарративов.

"Я считаю, что все эти люди являются "пятой колонной". В условиях войны между государством Россия и Украиной эти люди находятся на стороне наших врагов", – высказался Дмитрий Гордон.

Он добавил, как Шарий, так и Гужва пропагандируют "русский мир", российский взгляд на Украину и в своих материалах издеваются над Украиной.

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