Зеленский сделал заявление о своей встрече с Байденом: "Станет прорывом"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою возможную встречу с новым главой Белого дома Джо Байденом и заявил, что эта встреча будет прорывной в отношении наших стран. Об этом он заявил в интервью программе "Axios", которая выходит на телеканале "HBO".

Зеленский. Фото: Google

Глава государства верит в то, что Байден пригласит его в Белый дом. По его словам, он хотел бы, чтобы новый президент США познакомился с Украиной поближе.

Он сказал, что уверен в приглашении Байденом в Белый дом, которое он с удовольствием примет. Зеленский заявил, что у него с Байденом есть много вещей, о которых можно не только говорить, но и делать.

Президент выразил убежденность в том, что в мире будут позитивные перемены именно во время каденции Джо Байдена.

Зеленский сказал, что очень хотел бы, чтобы Байден помог Украине, а наша страна помогла ему. Он уверен в том, что после их встречи будет именно так.

По словам Гаранта, приглашение и встреча с Байденом будет символическим ответом на все вопросы о том, что будет в отношениях Украины и США.

В конце Зеленский выразил надежду в том, что США поможет закончить войну на Донбассе.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. Он обошел действующего президента Дональда Трампа. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.

Он официально вступил в должность 20 января 2021 года. На момент инаугурации Байден стал наиболее пожилым президентом США в истории (78 лет).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский заявил о планах заставить Путина уйти из Донбасса.

Также Зеленский рассказал о том, как избавить Украину от олигархов.

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