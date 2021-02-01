Зеленский сделал заявление о своей встрече с Байденом: "Станет прорывом"

Язык
Coinspot 01.02.2021
BTC/USD
33464.00
ETH/USD
1310.55
LTC/USD
129.50
НБУ 01.02.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.20
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою возможную встречу с новым главой Белого дома Джо Байденом и заявил, что эта встреча будет прорывной в отношении наших стран. Об этом он заявил в интервью программе "Axios", которая выходит на телеканале "HBO".
Зеленский. Фото: Google
Глава государства верит в то, что Байден пригласит его в Белый дом. По его словам, он хотел бы, чтобы новый президент США познакомился с Украиной поближе.
Он сказал, что уверен в приглашении Байденом в Белый дом, которое он с удовольствием примет. Зеленский заявил, что у него с Байденом есть много вещей, о которых можно не только говорить, но и делать.
Президент выразил убежденность в том, что в мире будут позитивные перемены именно во время каденции Джо Байдена.
Зеленский сказал, что очень хотел бы, чтобы Байден помог Украине, а наша страна помогла ему. Он уверен в том, что после их встречи будет именно так.
По словам Гаранта, приглашение и встреча с Байденом будет символическим ответом на все вопросы о том, что будет в отношениях Украины и США.
В конце Зеленский выразил надежду в том, что США поможет закончить войну на Донбассе.
Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. Он обошел действующего президента Дональда Трампа. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.
Он официально вступил в должность 20 января 2021 года. На момент инаугурации Байден стал наиболее пожилым президентом США в истории (78 лет).
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский заявил о планах заставить Путина уйти из Донбасса.
Также Зеленский рассказал о том, как избавить Украину от олигархов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
виктор
сегодня, 17:49
а он идиот
Возмездие
сегодня, 17:24
Если он идиот, то это на долго!!!