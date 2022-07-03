Зеленский рассказал, поедет ли на саммит стран "Большой двадцатки", где будет Путин и назвал причины

Глава государства Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение на заседание G20, но, уточнил, что его присутствие зависит от участия Путина там. Об этом он сообщил, 3 июля, во время брифинга с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский признался, что во время визита президента Индонезии они обсуждали этот вопрос.

"Недавно у нас был с визитом президент Индонезии. Он лично мне вручил приглашение на заседание G20. Мы благодарны за это приглашение. Мы проговаривали этот вопрос. Но наше участие там зависит от, я думаю, Российской Федерации, будет ли она там присутствовать. В принципе, я об этом сказал президенту", — заявил глава Украины.

Также Владимир Зеленский назвал причины, по которым его участие в саммите под вопросом.

"Во-первых, у нас ситуация с безопасностью и я не уверен, что война 100-процентно закончится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания. А во-вторых, в принципе наше государство будет там участвовать. Зависит от того, кто там еще будет участвовать. Поэтому я пока не представляю свой приезд туда.", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский предупредил НАТО, что теперь осталось всего 2 пути. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подошел тот этап, когда НАТО оказался перед двумя путями. Первый путь – это неотложная достаточная помощь Украине. Второй путь – это отложенная война России и НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения к странам-членам НАТО во время саммита в Мадриде.

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