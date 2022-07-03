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Зеленский рассказал, поедет ли на саммит стран "Большой двадцатки", где будет Путин и назвал причины

Президент Индонезии лично вручил Зеленскому приглашение на заседание G20

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение на заседание G20, но, уточнил, что его присутствие зависит от участия Путина там. Об этом он сообщил, 3 июля, во время брифинга с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Зеленский рассказал, поедет ли на саммит стран "Большой двадцатки", где будет Путин и назвал причины

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский признался, что во время визита президента Индонезии они обсуждали этот вопрос.

"Недавно у нас был с визитом президент Индонезии. Он лично мне вручил приглашение на заседание G20. Мы благодарны за это приглашение. Мы проговаривали этот вопрос. Но наше участие там зависит от, я думаю, Российской Федерации, будет ли она там присутствовать.  В принципе, я об этом сказал президенту", — заявил глава Украины.

Также Владимир Зеленский назвал причины, по которым его участие в саммите под вопросом.

"Во-первых, у нас ситуация с безопасностью и я не уверен, что война 100-процентно закончится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания. А во-вторых, в принципе наше государство будет там участвовать. Зависит от того, кто там еще будет участвовать. Поэтому я пока не представляю свой приезд туда.", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский предупредил НАТО, что теперь осталось всего 2 пути. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подошел тот этап, когда НАТО оказался перед двумя путями. Первый путь – это неотложная достаточная помощь Украине. Второй путь – это отложенная война России и НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения к странам-членам НАТО во время саммита в Мадриде.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9TWSYQY-sp0&t=1088s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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