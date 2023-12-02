Зеленский рассказал, доверяет ли российской оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оппозиция по своему мировоззрению почти ничем не отличается от Владимира Путина и сидящих в Кремле. Об этом Зеленский сказал в интервью западным медиа, передает портал "Комментарии".

Зеленский высказался о российской оппозиции. Фото из открытых источников

Украинский президент считает, что так называемая российская оппозиция – никакая не оппозиция, а просто "еще один спутник Путина, хоть и с другим лицом и именем, но с тем же дьяволом внутри".

По мнению главы Украины, в России существует лишь "искусственная оппозиция", которая на самом деле поддерживает агрессию Путина и российской армии.

"Мы видим этих людей. Мы видим такую оппозицию условную или искусственную, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, на мировую изоляцию РФ, на использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате состоявшихся в марте очевидно недемократических выборов в России Владимир Путин окончательно потеряет легитимность как законный руководитель государства. По мнению Владимира Зеленского, это может оказаться переломным моментом в войне. По его мнению, западный мир без напоминаний из Киева должен сам понимать, что не нужно признавать российские выборы из-за их недемократичности.

Также издание "Комментарии" писало, что экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине нужно переходить в оборону. Генерал отметил, что он не разделяет мнения тех, кто говорит, что якобы война в Украине зашла в тупик. По его словам, на фронте бывают не только победы, а иногда и поражения. По его словам, военному командованию нужно подумать о том, чтобы создать соответствующие оперативные группировки, боевые порядки.

