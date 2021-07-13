Зеленский рассказал через кого отложили встречу "нормандской четверки" по Донбассу

BTC/USD
32458.52
ETH/USD
1974.35
LTC/USD
130.43
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Владимир Зеленский (фото: "Слово и Дело")
Владимир Зеленский заявил, что нужно провести встречу в "нормандском формате". Глава государства отметил, что процесс подготовки тормозит Россия. Об этом президент Украины рассказал, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30".
Он отметил, что почти все стороны понимают, что встречу провести надо.
Кроме этого, президент Украины отметил, что он во время своего рабочего визита в Германию проинформировал Ангелу Меркель о выполнении Украиной своих обстоятельств для проведения встречи.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что думают эксперты о встрече Зеленского и Меркель. Специалисты объяснили, что могут означать озвученные Зеленским и Меркель заявления в ракурсе "Северного потока-2", а также по урегулированию конфликта на Донбассе.Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко считает, что по итогам встречи в Берлине прорыва мы не получили. Но Зеленский четко заявил о позиции Украины и по "Северному потоку-2", и по урегулированию конфликта на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости