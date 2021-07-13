Зеленский рассказал через кого отложили встречу "нормандской четверки" по Донбассу

Владимир Зеленский (фото: "Слово и Дело")

Владимир Зеленский заявил, что нужно провести встречу в "нормандском формате". Глава государства отметил, что процесс подготовки тормозит Россия. Об этом президент Украины рассказал, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30".

Он отметил, что почти все стороны понимают, что встречу провести надо.

"Шаги по практической реализации в жизнь Минского процесса — это отработанный кластер. Кластер, наработанный Германией и согласованный с Францией. И мы также его поддерживаем. Его уже передали в Россию. Мы видим, что откладывается встреча "нормандской четверки" через РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем", — сообщил Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент Украины отметил, что он во время своего рабочего визита в Германию проинформировал Ангелу Меркель о выполнении Украиной своих обстоятельств для проведения встречи.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что думают эксперты о встрече Зеленского и Меркель. Специалисты объяснили, что могут означать озвученные Зеленским и Меркель заявления в ракурсе "Северного потока-2", а также по урегулированию конфликта на Донбассе.

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко считает, что по итогам встречи в Берлине прорыва мы не получили. Но Зеленский четко заявил о позиции Украины и по "Северному потоку-2", и по урегулированию конфликта на Донбассе.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик признался, что не услышал по итогам немецкого визита президента Украины каких то прорывных вещей, которые позволили бы Зеленскому устойчивее, аргументировано апеллировать к США.





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