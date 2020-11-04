Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Бразилии

Сегодня, 4 ноября, президент Зеленский провел деловую беседу с президентом Бразилии. Главы государств положительно оценили уровень двустороннего политического диалога.

Фото: Фокус

О проведении официального разговора сообщают в Офисе Президента Украины.

Лидеры стран обсудили выполнение действующих двусторонних договоренностей и обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне. Во время разговора президенты отметили необходимость увеличения объемов двусторонней торговли, определили приоритетные направления взаимодействия между двумя странами в торговоэкономической плоскости и обсудили инвестиции в контексте реализации совместных проектов.

По словам Зеленского, он надеется, что предстоящая встреча с главой Федеративной Республики Бразилия закончилась подписанием ряда двусторонних документов, относящихся к области сельского хозяйства, ядерной энергетики, космической и военно-оборонной сферах.

Главы государств открыли вопрос о сотрудничестве между странами в военно-технической и оборонной сферах. Нашли время уделить внимание и вопросу сотрудничества в исследовании космоса.

В рамках деловой беседы президенты Зеленский и Болсонару договорились усилить взаимодействие двух стран в противодействии последствиям второй волны пандемии COVID-19, в частности обсудили возможность совместного производства вакцин и медпрепаратов. Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская фармацевтическая отрасль готова к сотрудничеству с бразильской стороной.

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