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Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонару

сегодня, 20:57
Автор:

Диденко Светлана

Сегодня, 4 ноября, президент Зеленский провел деловую беседу с президентом Бразилии. Главы государств положительно оценили уровень двустороннего политического диалога.

Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Бразилии

Фото: Фокус

О проведении официального разговора сообщают в Офисе Президента Украины.

Лидеры стран обсудили выполнение действующих двусторонних договоренностей и обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне. Во время разговора президенты отметили необходимость увеличения объемов двусторонней торговли, определили приоритетные направления взаимодействия между двумя странами в торговоэкономической плоскости и обсудили инвестиции в контексте реализации совместных проектов.

По словам Зеленского, он надеется, что предстоящая встреча с главой Федеративной Республики Бразилия закончилась подписанием ряда двусторонних документов, относящихся к области сельского хозяйства, ядерной энергетики, космической и военно-оборонной сферах.

Главы государств открыли вопрос о сотрудничестве между странами в военно-технической и оборонной сферах. Нашли время уделить внимание и вопросу сотрудничества в исследовании космоса.

В рамках деловой беседы президенты Зеленский и Болсонару договорились усилить взаимодействие двух стран в противодействии последствиям второй волны пандемии COVID-19, в частности обсудили возможность совместного производства вакцин и медпрепаратов. Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская фармацевтическая отрасль готова к сотрудничеству с бразильской стороной.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Зеленский уволил топ-чиновника из ОТ.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-br-64973?fbclid=IwAR0rIvWd7pHwIZfIZG058OXP1zc5U8oD1ld7EBfSLFOVbRovbLB9fsxMXy8
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