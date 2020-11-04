Зеленский уволил топ-чиновника из ОП

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов получил новую должность. Об этом свидетельствуют указы президента Владимира Зеленского на сайте ОП, опубликованные сегодня.

Так, в указе №482 / 2020 говорится, что Зеленский уволил Трофимова с поста в ОПУ. Но уже в другом документе — указе №483 / 2020 — президент назначил Трофимова на должность своего внештатного советника. Оба документа датированы сегодняшним днем, 4 ноября.

Добавим, что в Офисе президента Трофимов отвечал за сферу региональной политики. На должность первого заместителя главы ОПУ он зашел 25 июня 2019 года. До этого он был на этом же посту, но в еще не реорганизованной в Офис Администрации президента.

Раньше Трофимов работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95" (с 2007 года).

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