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Зеленский уволил топ-чиновника из ОП

В Офисе президента некоторые кадровые изменения

сегодня, 13:53
Автор:

Таисия Ерохина

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов получил новую должность. Об этом свидетельствуют указы президента Владимира Зеленского на сайте ОП, опубликованные сегодня.

Зеленский уволил топ-чиновника из ОП

Так, в указе №482 / 2020 говорится, что Зеленский уволил Трофимова с поста в ОПУ. Но уже в другом документе — указе №483 / 2020 — президент назначил Трофимова на должность своего внештатного советника. Оба документа датированы сегодняшним днем, 4 ноября.

Добавим, что в Офисе президента Трофимов отвечал за сферу региональной политики. На должность первого заместителя главы ОПУ он зашел 25 июня 2019 года. До этого он был на этом же посту, но в еще не реорганизованной в Офис Администрации президента.

Раньше Трофимов работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95" (с 2007 года).

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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4832020-35497?fbclid=IwAR29GxWTxkaaI_6dbU8cGEmXbRuKx4QpNvs6O07SqPrh3iH-T2_krFrgMjA
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