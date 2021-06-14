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Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: о чем говорили

При обсуждении в частности речь шла о перспективах вступления Украины в НАТО, о вызовах и ситуации на востоке.

сегодня, 16:21
Автор:

Корольова Аліна

После завершения саммита "Группы семи" между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс служба Офиса Президента, главной темой обсуждения стал вопрос вступления Украины в НАТО.

Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: о чем говорили

Зеленский поговорил с Джонсоном. Фото: gordonua.com

Владимир Зеленский, в свою очередь, напомнил Джонсону, что несмотря на сложные вызовы Украина продолжает внедрять необходимые реформы, как того требует План действий относительно членства в Альянсе. Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями.

Глава государства рассказал премьеру Великобритании, какова ситуация возле украинских границ и на востоке. По словам Зеленского, уровень военной за угрозы для Украины остается высоким. Он добавил, что Россия так и не отвела полностью свои войска.

Говорилось и о сотрудничестве между Украиной и Великобританией в направлении наращивания оборонных возможностей украинского государства.

Зеленский напомнил Джонсону и о проекте "Северный поток — 2". В частности, президент отметил, что строительство газопровода является сложным вызовом и угрозой для Украины.

Также глава государства еще раз пригласил премьера Великобритании в Украину, чтобы принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и в мероприятиях к 30-й годовщине независимости.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор накануне визита главы Белого дома в Евросоюз и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.


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Источник: https://www.president.gov.ua/
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