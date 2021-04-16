Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель: о чем говорили и чего ждать

Многие международные партнеры вместе с украинцами с нетерпением ожидали окончания переговоров Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. Еще больше интереса добавилось после информации о том, что по видеосвязи с ними будет общаться и немецкий канцлер Ангела Меркель. Интересно, что во время выхода к прессе глава украинского государства не сообщил ни о каких дипломатических прорывах. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как можно оценить такой "результат" переговоров и чего Украине ждать в перспективе.

Встреча Зеленского с Макроном и Меркель закончилась. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

О чем говорили?

Как и анонсировалось ранее, главной темой беседы стали вопросы Донбасса. Обсуждалась и российская агрессия, и ужесточившаяся риторика Кремля, и способы закончить войну.

По словам Владимира Зеленского, на 19 апреля политические советники "Нормандского формата" запланировали официальную встречу. К этому моменту все стороны должны предоставить предложения кластерам, которые помогут урегулировать конфликт у линии разграничения.

Также Зеленский высказал надежду на скорейшую организацию полноценного саммита "нормандской четверки".

Какое-то время также политиками обсуждалась возможность вхождения Украины в такие альянсы, как Европейский союз и НАТО. И хотя ни французская, ни немецкая сторона никаких конкретных заверений по этому поводу не озвучили, у Зеленского это воспринимают, как подвижку по данному кейсу. Как минимум, украинская сторона предложит европейским странам официально поддержать декларацию о вступлении Украины в Евросоюз.

Было понятно, что прорыва ожидать не стоит

Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев обращает внимание на то, что встречи носила если не экстренный, то срочный характер. А потому ее важность не стоит ставить под сомнения. Другое дело, что результата она особого не принесла, судя по озвученной на данный момент информации.

"В свете последних событий — эскалации на Донбассе, неспокойной ситуации у наших границ, визит был подготовлен достаточно быстро. Повестка дня также была понятной — ситуация на Востоке Украины, в Крыму, у границ. Как понятно было, что прорыва особенного не будет", — подчеркивает Руслан Бизяев.

Эксперт отмечает, что Европа будет продолжать настаивать на своих кластерах в обновленном плане по урегулированию конфликта. Делая упор на гуманитарных моментах (обмен пленными, открытие КПВВ), на разминировании и разводе войск. Ну и о политической части "Минска" забывать не стоит, а как раз она-то не особо вдохновляет официальный Киев.

"Ждем продолжения переговоров. Теперь уже — с участием советников глав нормандского формата, 19 апреля. Правда, не представляю, как будут Козак с Ермаком договариваться. Уровень доверия ведь между ними — нулевой. Визит Зеленского в Париж, думаю, снизит градус напряжения. Вопрос в том — остановит ли эскалацию, как таковую", — резюмирует Руслан Бизяев.

"Франция с Германией нам не помощники"

Политолог-международник, политический эксперт Богдан Мирошников считает, что Украине особо надеяться на Францию и Германию не приходится.

"Не знаю, на что рассчитывал Зеленский сейчас, когда он изначально то отведет войска от Золотого, то уберет с линии фронта минометные группы и контр-снайперские подразделения. Эскалация на Донбассе и у наших границ — это всё последствия его политики, где нет никакого планирования. На данный момент уже поздно что-то предпринимать. Нужно надеяться на чудо. В то же время Франция с Германией нам не помощники — там скоро выборы и они заняты своими проблемами", — поясняет эксперт.

Богдан Мирошников не думает, что Путин пойдет на дальнейшую эскалацию, как бы там кто не пугал. Но войска возле границ держать продолжит.

"Я прекрасно помню 2014-2015 года, когда на границах и в целом ситуация была в разы напряженней. Тогда выстояли, — отмечает эксперт. — РФ открыто напала только тогда, когда путинские "шестерки", "ихтамнеты" и наёмники были в 2-3 днях от полного разгрома. И теперь мы подбираемся к главному вопросу — знал ли Зеленский об этих рисках, когда два года назад становился президентом? Думал ли он об этом не дебатах с Порошенко на "Олимпийском"? Кстати, вопросы, которые он тогда задавал Порошенко, теперь Зеленский может смело переадресовывать себе. Почему на фронте стреляют, и тишина не настала, Владимир Александрович?"

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Америка может увеличить военную помощь украинскому правительству. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, каких итогов от встречи Зеленского с лидерами Франции и Германии ожидали в Кремле.

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