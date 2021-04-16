Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель: о чем говорили и чего ждать

BTC/USD
61814.12
ETH/USD
2438.88
LTC/USD
304.88
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие международные партнеры вместе с украинцами с нетерпением ожидали окончания переговоров Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. Еще больше интереса добавилось после информации о том, что по видеосвязи с ними будет общаться и немецкий канцлер Ангела Меркель. Интересно, что во время выхода к прессе глава украинского государства не сообщил ни о каких дипломатических прорывах. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как можно оценить такой "результат" переговоров и чего Украине ждать в перспективе.
Встреча Зеленского с Макроном и Меркель закончилась. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Как и анонсировалось ранее, главной темой
беседы стали вопросы Донбасса. Обсуждалась и российская агрессия, и
ужесточившаяся риторика Кремля, и способы закончить войну.
По словам Владимира Зеленского, на 19 апреля
политические советники "Нормандского формата" запланировали официальную
встречу. К этому моменту все стороны должны предоставить предложения кластерам,
которые помогут урегулировать конфликт у линии разграничения.
Также Зеленский высказал надежду на скорейшую
организацию полноценного саммита "нормандской четверки".
Какое-то время также политиками обсуждалась возможность
вхождения Украины в такие альянсы, как Европейский союз и НАТО. И хотя ни французская,
ни немецкая сторона никаких конкретных заверений по этому поводу не озвучили, у
Зеленского это воспринимают, как подвижку по данному кейсу. Как минимум, украинская
сторона предложит европейским странам официально поддержать декларацию о
вступлении Украины в Евросоюз.
Политический обозреватель, эксперт Украинского
института политики Руслан Бизяев обращает внимание на то, что встречи носила
если не экстренный, то срочный характер. А потому ее важность не стоит ставить
под сомнения. Другое дело, что результата она особого не принесла, судя по
озвученной на данный момент информации.
"В свете последних событий — эскалации на
Донбассе, неспокойной ситуации у наших границ, визит был подготовлен достаточно
быстро. Повестка дня также была понятной — ситуация на Востоке Украины, в
Крыму, у границ. Как понятно было, что прорыва особенного не будет", —
подчеркивает Руслан Бизяев.
Эксперт отмечает, что Европа будет продолжать
настаивать на своих кластерах в обновленном плане по урегулированию конфликта.
Делая упор на гуманитарных моментах (обмен пленными, открытие КПВВ), на
разминировании и разводе войск. Ну и о политической части "Минска" забывать не
стоит, а как раз она-то не особо вдохновляет официальный Киев.
"Ждем продолжения переговоров. Теперь уже — с
участием советников глав нормандского формата, 19 апреля. Правда, не
представляю, как будут Козак с Ермаком договариваться. Уровень доверия
ведь между ними — нулевой. Визит Зеленского в Париж, думаю, снизит градус
напряжения. Вопрос в том — остановит ли эскалацию, как таковую", — резюмирует
Руслан Бизяев.
Политолог-международник, политический эксперт
Богдан Мирошников считает, что Украине особо надеяться на Францию и Германию не
приходится.
"Не знаю, на что рассчитывал Зеленский сейчас,
когда он изначально то отведет войска от Золотого, то уберет с линии фронта
минометные группы и контр-снайперские подразделения. Эскалация на Донбассе и у
наших границ — это всё последствия его политики, где нет никакого планирования.
На данный момент уже поздно что-то предпринимать. Нужно надеяться на чудо. В то
же время Франция с Германией нам не помощники — там скоро выборы и они заняты
своими проблемами", — поясняет эксперт.
Богдан Мирошников не думает, что Путин пойдет
на дальнейшую эскалацию, как бы там кто не пугал. Но войска возле границ
держать продолжит.
"Я прекрасно помню 2014-2015 года, когда на
границах и в целом ситуация была в разы напряженней. Тогда выстояли, — отмечает
эксперт. — РФ открыто напала только тогда, когда путинские
"шестерки", "ихтамнеты" и наёмники были в 2-3 днях от
полного разгрома. И теперь мы подбираемся к главному вопросу — знал ли
Зеленский об этих рисках, когда два года назад становился президентом? Думал ли
он об этом не дебатах с Порошенко на "Олимпийском"? Кстати, вопросы,
которые он тогда задавал Порошенко, теперь Зеленский может смело
переадресовывать себе. Почему на фронте стреляют, и тишина не настала, Владимир
Александрович?"
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему
Также на портале вы можете узнать о том, каких итогов от встречи Зеленского с лидерами Франции и Германии ожидали в Кремле.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости