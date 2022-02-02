Зеленский прокомментировал введение санкций против олигархов из России в Лондоне

Президент нашей страны в своем комментарии оценил введение санкций в отношении олигархов из России. Он считает, что подобные меры должны действовать.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил 1 февраля, участвуя в совместном брифинге с руководителем правительства Великобритании Борисом Джонсоном.

По словам Владимира Зеленского, "грязными"есть деньги не только олигархов из России, которые они хранят в Лондоне. У украинских олигархов тоже есть такие нечестные средства в некоторых городах. Если в Лондоне будут серьезно выяснять этот вопрос, мы тоже будем поддерживать, ведь внимательно отслеживаем проблему деолигархизации. Верховная Рада проголосовала за первый закон по процессу деолигархизации. В Украине только начинается очень сложная реформа в этом направлении.

Глава нашей страны отметил, что в Украине тоже ведут борьбу с олигархами и их влиянием на государство и предложил высокопоставленному чиновнику из Великобритании ввести санкции в отношении олигархов из России.

"Великобритания борется с этим и вы должны понять, что нам тоже с этим не просто. Олигархи не должны влиять на экономику государства и тем более на политику того или иного государства, потому что это дестабилизирует вопрос внутри", — сказал Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, для нашей страны главное – стабильность. Ибо влиять на нас и ввести глубокую эскалацию возможно в той ситуации, когда государство не сильно. Определенные центры, которые отмывают свои средства или выводят их из страны, или оказывают влияние на информационное пространство, на политическую ситуацию, на экономическую политику страны, на представителей крупного бизнеса – такие моменты опасны для страны. Если оценивать санкции, которые могут приостановить ту или иную эскалацию со стороны РФ, сначала их нужно ввести, а потом уже оценивать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский призвал Европу и США не медлить с санкциями против Кремля.

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