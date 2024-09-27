Зеленский пригласил Трампа в Украину: что ответил кандидат в президенты США

В ходе совместного брифинга в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа посетить украинские города.

Зеленский встретился с Трампом. Фото из открытых источников

В ходе встречи с журналистами Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в Украине "многие прекрасные города лежат в руинах". На спитч кандидата в президенты Зеленский отреагировал словами: "Между прочим, вам стоит приехать и посмотреть на наши города".

На предложение Зеленского Трамп ответил "да". Впрочем, дальше он не стал уточнять, посетит ли Украину, продолжив рассказывать о том, что "Украина – прекрасная страна" и "этой войны должно было бы никогда не быть".

На уточнение журналистов, готов ли Трамп еще раз встретиться с Зеленским, кандидат в президенты США от республиканцев сказал: "Это вполне возможно. Но я думаю, что президент сказал лучше: это война, которой никогда не должно было произойти".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали плана победы", — сказал Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики за последние сутки продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, следует из карты военного паблика Deep State. Судя по карте, сообщение с Угледаром физически не перерезано, но в самом городе враг уже захватил юго-восточные кварталы.