Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – с участием Украины, ООН и Турции. Об этом сообщают "Комментарии".

Эрдоган и Зеленский

"Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов", – отмечает Зеленский в своем вечернем обращении.

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По его словам, от стабильности поставок украинского зерна зависят 400 млн. людей в мире и они не должны зависеть от "российского шантажа" и "российского безумия".

"Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. Украинское продовольствие – это базовая безопасность для почти 400 миллионов человек", — отмечает он. Зеленский.



По данным Зеленского, в результате реализации зерновой сделки почти 33 миллиона тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. При этом 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, в частности в Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Кению, Эфиопию, Сомали, Судан. Также получателями украинского зерна стали Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен.

- Наш продовольственный экспорт позволяет спасать жизнь в таких странах, как Йемен и Сомали… разных людей… разной религии, разного этнического происхождения… Но они все равно имеют право на жизнь, — подчеркивает Зеленский.

Напомним, что известный рашист Гиркин предрекает, что выход РФ из зерновой сделки подтолкнет Турцию к вступлению в войну с Россией .

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