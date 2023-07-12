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Зеленский ответил на упреки Уоллеса и попросил Резникова поблагодарить

Британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что Украина должна уделять больше внимания благодарности Западу, заявив "мы не Amazon"

сегодня, 21:18
Автор:
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Константин Куликов
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Во время своей итоговой пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова министра обороны Объединенного королевства Бена Уоллеса, который отметил, что "иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия, иногда приходится убеждать законодателей в Америке, нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности". Так министр ответил на недовольство Зеленского относительно отсутствия четких сроков принятия Украины в НАТО. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский ответил на упреки Уоллеса и попросил Резникова поблагодарить

Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак в Вильнюсе

"Мне кажется, мы всегда были очень благодарны Соединенному королевству, всегда благодарны премьер-министру, или правильно сказать "премьер-министрам" и министру обороны господину Уоллесу, — сказал Зеленский. — Потому что люди в Британии, действительно, всегда поддерживали украинцев. Мы за это очень благодарны. Я просто не знаю, что он имеет в виду, как еще нам нужно поблагодарить? Тогда пусть он напишет мне, как мне нужно поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично".


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После этого Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову, сидевшему в зале и переспросил, нормальные ли у него отношения с Беном Уоллесом, на что получил утвердительный ответ. За этим президент попросил Резникова поблагодарить Уоллеса, что тот немедленно сделал, произнеся благодарность. Но глава украинского государства не удовлетворился этим и попросил ему еще позвонить по телефону.

– Сегодня, – уточнил Зеленский.

Тем временем, Зеленский прокомментировал свою встречу с Байденом в Вильнюсе.

Байден пообещал Украине скорейшее членство в НАТО.

А в России подтвердили гибель известного генерала.





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сегодня, 20:59

Смиховинна Велич, з корумпованим оточенням, звикли відволікати увагу, поки дурниками прикидаються. Бути вдячними, це починати самім працювати над прогресом в Україні, а ні егоїстично користуватись іншими. Так діти дякують батькам, які їх виховали та вивчили: стають самостійними і не залежними, а ні егоїстично, в дорослому віці живуть за рахунок батьків. Московія вже давно перевела країну на військові рейки і все має. А Малоправославія досі в усьому залежить. Навіть не здатні були навчитись іншому лайливому лексикону, так і використовують російський. Починайте вже в бункерах не свої тушки зберігати, а виробництва розміщувати. За 2 роки тільки розкрадати чуже навчились.


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