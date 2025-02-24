Зеленский неожиданно поговорил с Трампом: удалось ли обойтись без скандала

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа состоялась в рамках заседания стран G7. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию выступления Зеленского. Речь шла об американской помощи и американском лидерстве, украинский президент расценил разговор как хороший.

Зеленский хочет услышать от Трампа, что будет с американской поддержкой Украины. Фото: Офис президента / скниншот

Заседание "Большой семерки", приуроченное к третьей годовщины широкомасштабного вторжения России, прошло в онлайн-формате, поскольку часть лидеров были с визитом в Киеве. Зеленский подчеркнул, что это была продуктивная встреча, на которой прозвучали важные и принципиальные слова от большинства партнеров.

"Что касается Дональда Трампа... Только что мы имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "Большой семерки" под руководством Канады. Спасибо Джастину за организацию этой встречи, присутствовали все лидеры. Мы очень надеемся на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку наподобие других партнеров. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами", – отметил президент Украины.



Он отметил, что надеется на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины.



Зеленский отметил, что должен встретиться с Трампом как можно скорее, чтобы определить условия гарантий мира и безопасности для Украины. По его словам, украинские команды уже очень продуктивно работают с США по экономическому соглашению, которое надеются подписать в Вашингтоне.

"Господин президент Трамп, мы бы хотели действительно услышать вас, потому что все наши люди, все наши семьи очень взволнованы относительно того, будет ли поддержка от США, будет ли Америка лидером свободного мира", — заявил украинский президент.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда". При этом украинский инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит.