Трамп - это поток сознания, начиненный российской пропагандой: как должна вести себя Украина

В Украине все уже понимают, кто такой президент США Дональд Трамп. Но Трамп – это новые условия задачи. Это факт, на который Украина не может повлиять — и, похоже, уже не могут и сами американцы. Значит, Украине нужно вести себя по-взрослому, с оглядкой на то, что поддержка США нужна стране даже при Трампе, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение, которое выразил украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит, считает Фурса. Фото: Офис президента / скриншот

По мнению эксперта, истерические посты и заявления Трампа — "это как вечный двигатель".

"Это может продолжаться вечно. Маск сидит на наркотиках, Трамп сидит на Coca-Cola и гамбургерах. Сильный энергетик. Хотим мы этого или не хотим, уважаем новую администрацию в Вашингтоне или нет. А этот публичный срач не нужен. Кто от него получит оргазм – это Путин. Продолжающий лизать задницу Трампа. Вербовать его таким образом", — указывает он.

Фурса отмечает: лучшее, что могут сделать украинские власти, это игнорировать задорные посты Трампа.

"Пусть пишет, что он пишет. Все с ним уже ясно. Зеленскому не нужно доказывать никому в Украине, что у него высокий рейтинг. Или что-то другое. Каждый такой пост Трампа – это больше шока у нормальных людей. В ЕС. Кто и остался нашим самым крупным союзником", — заявил он.

Инвестбанкир считает, что в заявлениях американского президента попросту не на что реагировать.

"Потому что это не факты и не аргументы, тем более что Трамп никогда не был известен в следовании реальным фактам и мало обращает внимания на правдивость того, что он говорит. Это поток сознания, начиненный российской пропагандой. От человека, который никогда не любил Зеленского и не полюбит уже", — пишет он.

Фурса приходит к выводу, что "Украине нужно быть взрослой, потому что больше взрослых в мире не осталось".

"И просто скрыть эмоции. Как говорят мамы детям, которые вовлечены в процесс, "будь взрослее его", когда "кто как отзывается, тот так и называется". Молчание будет более показательно, чем еще 10 остроумных оскорблений в адрес Трампа. Потому что эти оскорбления сделают приятно только россиянам. Мы же не хотим доставить им удовольствие. А молчание сейчас будет проявлением достоинства. Мы можем показать, что мы выше этого", — предлагает он.

Эксперт напоминает, что Трамп уже обзывал Канаду, унижал премьера страны Джастина Трюдо, "что-то там говорил о секторе Газа".

"Кто-то помнит, что (он говорил про Газу)? Он быстро может найти другую новую цель для заявлений, которые остаются просто заявлениями. Когда ему непублично говорили "нет", поглаживая по головке на публике. Трампу надо уметь говорить "нет". Но непублично. Потому что для него не важна суть. Ему важна форма. Он должен выглядеть сильным", — полагает Фурса.

Таким образом, для хозяина Белого дома важно, "как это выглядит", а для Украины главное — то, что происходит, и мы должны "пожертвовать формой", полагает он.

"Просто потому, что нам не нужно, чтобы эти срачи зашли слишком далеко. Мы нуждаемся в сотрудничестве с США. Не как с партнером, конечно. При Трампе это невозможно. Не как с ценностным союзником, нет. А как со страной, производящей ракеты для Patriot. Которые нам нужны. Как со страной, имеющей запасы оружия. Которое она уже не будет нам отправлять. Но по крайней мере может продавать за деньги Европы", — полагает эксперт.

Украина и Зеленский, зная конечную цель, не имеют права на эмоции, и должны игнорировать инфантильные оскорбления, потому что на кону будущее.

"Это может быть тяжело. Иногда это может быть унизительно. Но мы воюем с более мощным врагом, нуждаясь в поддержке. И в США еще остались наши друзья. Хотя они и молчат. Боятся. Не хотят, чтобы о них писали посты то ли Маск, то ли Трамп. И мы должны помочь им помогать нам", — резюмировал Фурса.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года.Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа.