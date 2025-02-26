Зеленский не подтвердил встречу с Трампом: что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил дату своего визита в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", 26 февраля во время пресс-конференции украинский лидер подтвердил планы нанести визит, но точную дату не назвал.

Когда произойдет встреча Зеленского с Трампом, пока не сообщается. Фото: Офис президента

Таким образом, Зеленский не подтвердил и не опроверг, что отправится в США в пятницу, 28 февраля, заявив: "Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что".

"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.

Комментируя сделку с США по ресурсам Украины, он отметил, что "это соглашение может иметь большой успех или незаметно пройти". По его словам, "большой успех зависит от разговора с Трампом".

Украинский президент подтвердил также, что в соглашении об украинских полезных ископаемых не идет речь о "долге" Украины. Зеленский заявил, что "не пойдет и на 10 центов возврата долга в отношении США".

Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация. что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома.

Как писал портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 26 февраля, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины". Также "Комментарии" публиковали полный текст соглашения по ископаемым, который оказался в распоряжении "Европейской правды". Сам Зеленский обратил внимание, что никаких сумм "долга" Украины в первом документе нет.

Нардеп Алексей Гончаренко обратил внимание, что первый документ — рамочный, а настоящее соглашение со всеми параметрами и обязательствами сторон будет подготовлено впоследствии, и его должна будет ратифицировать Верховная Рада. Первое, рамочное соглашение, по словам Гончаренко, подпишет вице-премьер-министр Юлия Свириденко, а не Зеленский.