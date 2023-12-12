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Зеленский назвал цели Украины на 2024 год

Зеленский рассказал о целях Украины на следующий год

12 декабря 2023, 23:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ходе встречи с Джо Байденом в Вашингтоне Владимир Зеленский озвучил ключевые цели Украины на 2024 год в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает издание ABC News, передает портал "Комментарии".

Зеленский назвал цели Украины на 2024 год

Зеленский снова встретился с Байденом. Фото из открытых источников

По словам Владимира Зеленского, в следующем году Украина стремится лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать ее наступательные операции. Глава государства выразил уверенность, что ВСУ смогут это сделать.


При этом украинский президент не указал, остается ли одной из целей на 2024 год контрнаступление Сил обороны.

В ходе встречи с Зеленским Джо Байден сообщил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на $200 млн. Глава Белого дома заверил, что американская помощь скоро поступит в Киев.

В ходе переговоров с украинским президентом Джо Байден также заявил, что Конгресс США должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины к рождественским праздникам. Иначе, отметил глава Штатов, сенаторы "сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать".

Президент США добавил, что решения, которые должен принять Конгресс США, определят будущее на предстоящие десятилетия, особенно в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прилетел в Вашингтон на фоне неголосования Конгресса США за выделение Киеву крупного пакета военной помощи. В рамках визита в США Зеленский встретился с членами Сената. Зеленского сопровождали лидеры Демократической и Республиканской фракций в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. После встречи с конгрессменами президент Украины отправился в Белый дом, где его ждал Джо Байден.



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Источник: https://twitter.com/ABC
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