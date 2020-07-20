Зеленский назначил посла Украины в Великобритании

В понедельник, 20 июля, Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Вторым указом президент Украины уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Напомним, Галибаренко была послом в Великобритании на протяжении последних пяти лет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вместо Вадима Пристайко вице-премьером стала Ольга Стефанишина. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль доложил представление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром и обратился к народным депутатам с просьбой поддержать это представление. Потом Стефанишиной дали слово для выступления, где она озвучила приоритеты, которые видит в работе на этой должности.

После обсуждения парламентарии 255 голосами приняли в целом проект постановления о назначении Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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