Зеленский назначил нового Посла Украины в Италии: что известно о дипломате

В понедельник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Фото: facebook.com

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", — сказано в документе.

Ярославу Мельнику 40 лет, он уроженец Ровенской области. Выпускник Института международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и Институт последипломного образования Национального университета водного хозяйства и природопользования.

До этого назначения Мельник уже имел опыт работы в дипломатических представительствах - с 2008 года по 2010 год он исполнял обязанности заместителя руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве Милане.

Следующие 4 года Мельник был первым заместителем Руководителя Главного управления Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не собирается уходить в отставку после несвоевременного информирования НАПК об изменении в имущественном состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!