Зеленский назначил нового Посла Украины в Италии: что известно о дипломате

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Дмитрий Симоненко
В
понедельник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил
Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике. Об этом сообщается
на сайте главы государства.
Фото: facebook.com
Ярославу
Мельнику 40 лет, он уроженец Ровенской области. Выпускник Института
международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса
Шевченко и Институт последипломного образования Национального университета
водного хозяйства и природопользования.
До этого
назначения Мельник уже имел опыт работы в дипломатических представительствах - с
2008 года по 2010 год он исполнял обязанности заместителя руководителя
торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при
Генеральном консульстве Милане.
Следующие 4
года Мельник был первым заместителем Руководителя Главного управления
Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не собирается уходить
в отставку после несвоевременного информирования НАПК об изменении в
имущественном состоянии.
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