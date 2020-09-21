kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10414.34

ETH/USD

342.28

LTC/USD

43.36

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский назначил нового Посла Украины в Италии: что известно о дипломате
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назначил нового Посла Украины в Италии: что известно о дипломате

До этого назначения Мельник уже имел опыт работы в дипломатических представительствах - с 2008 года по 2010 год он исполнял обязанности заместителя руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве в Милане

сегодня, 19:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

В понедельник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский назначил нового Посла Украины в Италии: что известно о дипломате

Фото: facebook.com

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", — сказано в документе.

Ярославу Мельнику 40 лет, он уроженец Ровенской области. Выпускник Института международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и Институт последипломного образования Национального университета водного хозяйства и природопользования.

До этого назначения Мельник уже имел опыт работы в дипломатических представительствах - с 2008 года по 2010 год он исполнял обязанности заместителя руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве Милане.

Следующие 4 года Мельник был первым заместителем Руководителя Главного управления Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский не собирается уходить в отставку после несвоевременного информирования НАПК об изменении в имущественном состоянии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!