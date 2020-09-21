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Зеленский ответил на петицию об его отставке

Президент Украины в отставку не собирается

сегодня, 15:22
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается уходить в отставку после несвоевременного информирования НАПК об изменении в имущественном состоянии.  Даже несмотря на то, что петиция об этом решении набрала 25 тысяч голосов. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента, отвечая на петицию. 

Зеленский ответил на петицию об его отставке

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.

"Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется", – добавил президент.

Зеленский также заверил, что его обещание покинуть пост президента в случае сознательного нарушения закона остается в силе.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский пообещал судить по всей строгости "слугу народа", которого обвиняют в получении взятки. 


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