Зеленский ответил на петицию об его отставке

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается уходить в отставку после несвоевременного информирования НАПК об изменении в имущественном состоянии. Даже несмотря на то, что петиция об этом решении набрала 25 тысяч голосов. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента, отвечая на петицию.
Он подчеркнул, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.
Зеленский также заверил, что его обещание покинуть пост президента в случае сознательного нарушения закона остается в силе.
Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский пообещал судить по всей строгости "слугу народа", которого обвиняют в получении взятки.
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