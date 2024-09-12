Зеленский и Си встретятся в ближайшее время: почему Китай согласовал такой шаг

По информации Reuters , уже в октябре может состояться встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Об этом в Пекине на открытии крупнейшего ежегодного мероприятия военной дипломатии Китая сообщил экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый.

Зеленский и Си

Дипломат подчеркнул, что якобы отношения между Украиной и РФ улучшились, именно поэтому встреча между двумя президентами стала возможной. При этом он подчеркнул, что сейчас в Украине все ждут контактов, которые могут состояться между Зеленским и Си.

Агентство напоминает, что Пекин считает себя нейтральным по поводу войны России против Украины, но поддерживает тесные стратегические связи с Москвой и не присоединился к мирному саммиту, организованному Украиной в июне в Швейцарии.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой в Пекине в июле, когда Зеленский планирует еще один возможный саммит в ноябре, на этот раз с участием России.

Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, заявил в кулуарах форума, что Китай открыт для присоединения к предстоящему саммиту, поскольку он не хочет, чтобы его усилия пропали зря.

"Мы готовы сделать все, что способствует миру", – сказал Цуй, отвечая на вопрос о перспективе встречи президентов Китая и Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в конце июля в МИД Украины заявили, что визит Кулебы в Китай приблизил вероятность потенциального проведения встречи двух президентов. Ведется постоянная работа над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.



