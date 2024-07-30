Зеленский и Си Цзиньпин могут встретиться: когда это произойдет

Как сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий, ведется постоянная работа над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Зеленский и Си

Кроме того, он подытожил результаты переговоров между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его китайским коллегой Ван И, которые состоялись 24 июля в Гуанчжоу.

По словам Тихого, украино-китайский диалог развивается динамично, особенно в этом году. При этом представитель МИД выразил убеждение в том, что этот диалог продолжит развиваться на разных уровнях.

"Будут еще и встречи и разговоры. Так же как с премьером Моди, работа над встречей лидеров Украины и Китая – это постоянная работа, которая ведется. Приблизила ли встреча, переговоры и визит министра Кулебы в Китай потенциальную встречу лидеров Украины и Китая? Безусловно, приблизила. Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута — пока рановато говорить. Давайте, когда будут какие-либо подробности, тогда будем возвращаться к вам с конкретной информацией", — сказал Тихий.

Спикер также обратил внимание на то, что в украинском информационном пространстве появлялись ошибочные комментарии некоторых экспертов по поводу визита Кулебы в Китай.

Также он сообщил, что Украина направила приглашение Ван И посетить Украину, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии против нашей страны и чтобы провести с ним еще более глубокие переговоры по ряду двусторонних, региональных, международных вопросов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Дмитрий Кулеба по приглашению Ван И посетил с визитом Китай. Там он в частности сказал о том, что Украина готова к переговорам с Россией о справедливом мире, тогда, когда для этого будут сформированы условия. Также глава МИД подчеркнул, что пока таких предпосылок для проведения переговоров с РФ нет.

При этом президент Владимир Зеленский сообщил , что от Китая был получен четкий сигнал о том, что он поддерживает территориальную целостность Украины.



