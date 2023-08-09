Зеленский и Путин могут встретиться в Дубае

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату, которая пройдет в ноябре-декабре в Дубае. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает ливанская газета L'Orient-Le Jour.

Путин и Зеленский пока отказываются от личной встречи

Ливанские журналисты пишут, что лидер ОАЭ обсудил эту идею с Папой Римским, и тот воспринял ее с энтузиазмом, решив действовать совместно с Аль Нахайяном. Издание также отмечает, что президент ОАЭ проинформировал президента США Джо Байдена об этом плане.

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При этом нет официальной информации о том, что Путин и Зеленский вообще примут участие в этой конференции.

Напомним, что ранее Украина неоднократно отвергла вероятность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина. Последний, по мнению Зеленского, недоговороспособен, так как не выполняет заключенные с ним устные или письменные договоренности. Единственным условием возможных переговоров с РФ Украина называла вывод российских войск с оккупированных Россией территорий и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Тем не менее, по итогам переговоров в Джидде, в Саудовском Аравии, стало известно, что после обсуждения "плана Зеленского" страны глобального Юга проведут еще две конференции, на одну из которых может быть приглашена и Россия.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в последнем интервью NYT заявил, что Россия не претендует на оккупацию других регионов Украины, кроме уже включенных (по российскому законодательству) в ее состав Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем, немецкий журналист прогнозирует тревожную ситуацию для Украины.

Путин собирается изменить законодательство о введении военного положения в России.

А в мире, возможно, началась новая война: кого атаковала страна НАТО.