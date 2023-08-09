В мире, возможно, началась новая война: кого атаковала страна НАТО

Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщают "Комментарии".

Нигер на карте Африки

Как передает агентство AFP, Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Мятежниками отдано распоряжение повысить уровень угрозы.

Дополнено: Франция отвергла обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушного пространства, сообщает Agence France-Presse.

Напомним, что в Нигере мятежники сместили с поста законно избранного президента. Он обратился за помощью к демократическим странам. В частности, заявив об угрозе проникновения в Нигер России и ЧВК "Вагнер". Нигер играет важную роль в экономике Франции, так как значительные поставки урана из этой страны обеспечивают существенную долю потребностей атомной энергетики этой европейской страны.

Страны Западной Африки выдвинули ультиматум путчистам, которые свергли законно избранного президента Нигера. Также командующие вооруженными силами государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), по данным французской медиакомпании RFI, разработали план возможного вооруженного вторжения в Нигер в ответ на путч.

Военная хунта Нигера на фоне угроз со стороны ЭКОВАС произвела важные кадровые перестановки в вооруженных силах. Также, по данным Associated Press, хунта обратилась за помощью к ЧВК "Вагнер". Отметим, что Мали и Буркина-Фасо, которые ранее также состояли в ЭКОВАС, заявили, что будут воспринимать вторжение в Нигер, как нападение на себя.

Тем временем, в Минобороны РФ назвали факторы, которые могут дестабилизировать Россию.

Сырский назвал город, который собирается захватить Россия.

А эксперты рассказали, чего ожидать после переворота в Нигере.



