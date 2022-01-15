Зеленский хочет переговоров с Путиным и Байденом: какие шансы, что такая встреча состоится

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина для подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Эксперты оценили для издания "Комментарии" реалистичность данной идеи.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Перспективы переговоров в треугольнике Украина-РФ-США нереальны

По мнению эксперта Украинского института политики Валентина Гайдая, данная инициатива вряд ли реализуема.

"Встреча в реале – так точно. Процент вероятности встречи в онлайн формате выше, но он тоже весьма мал. Дело в том, что такая встреча не имеет смысла. Диалог РФ-США, РФ-НАТО на данный момент – безрезультативный. Во всяком случае, официально стороны заявляют об отсутствии какого-либо консенсуса. Требования со стороны России не реальны к выполнению. Потому и малореальны переговоры лидеров США, РФ и Украины", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что остро стоит вопрос тематики. О чем говорить? Путин не готов общаться даже по теме Донбасса, не говоря уж о Крыме.

"Да и США по Донбассу не то чтобы активны, – продолжает Валентин Гайдай. – Да, тема так или иначе поднимается вне нормандского процесса. Но этот вопрос не имеет такого веса, как те же вопросы взаимоотношения США и РФ санкционной войны, ситуации в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Так что тематика Донбасса вряд ли может объединить Байдена, Путина и Зеленского в рамках неких переговоров. Более того — я сомневаюсь в вероятность в обозримом будущем встречи глав нормандской четверки, созданной как раз таки для урегулирования этого конфликта".

Эксперт подчеркивает, что Россия не получила (и вряд ли получит) гарантии безопасности в ее трактовке. В том числе – касательно не присоединения Украины к НАТО, не расширении Альянса на Восток.

"Даже, если бы это случилось, сам западный вектор влияния на Украину никуда не денется. Мы уже однозначно в орбите Запада. И на нашей территории вполне могут быть размещены если не полноценные воинские контингенты стран НАТО, то некие тренировочные, учебные центры. Никуда не денутся и поставки нам вооружения – летального и не летального – от тех или иных стран Альянса. Поддержка Украины не прекратиться по велению Россию. Да, поддержка эта не такая серьезная, как нам бы хотелось. Но она есть и будет. Прежде всего, со стороны США, Великобритании. А потому под сомнением вероятность переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном", – говорит Валентин Гайдай.

Он не исключает, что Зеленский и его Офис продуцируют данную идею, потому что им нужно демонстрировать заинтересованность решить вопрос Донбасса, Крыма хотя бы в теории.

"Хоть как мы могли убедиться за 2,5 года правления этой власти — у нее нет дорожной карты решения конфликта на Донбассе. Никакие планов "А", "Б" и т.д., о чем они твердили ранее. Нет концепта по Крыму кроме как ничего реально не дающей Крымской платформы. Зато есть безальтернативный западный вектор, который является, по сути, профанацией. Ведь в НАТО нас, несмотря на политику "открытых дверей", не ждут, да и в ЕС – не особо. Однако украинская власть продолжает преподносить исключительно прозападный вектор как единственную гарантию нашей территориальной целостности (уже нарушенной), безопасности и так далее. Исходя из вышесказанного – ничем данная инициатива Зеленского не закончится, – уверяет эксперт. – Разговоры по линии Украина-США будут, как переговоры по лини РФ-США. Но в переговоры в треугольнике Украина-РФ-США я не верю".

Сейчас же участие Украины в переговорах – для Кремля дополнительное ненужное препятствие на пути к достижению нужных ему договоренностей

Политолог Дмитрий Воронков идею таких переговоров приветствует. Посыл, по его мнению, верный: если уже активно обсуждаются российские требования невступления Украины в НАТО, то и голос Украины должен быть услышан Путиным. По всем позициям.

"Я не исключаю, что США воспримут эту инициативу с одобрением. Но рассчитывать на то, что встрече в трехстороннем формате состоится, я бы не стал. Дело в том, что Путину интереснее перетягивать одеяло на себя. А участие Украины в переговорах для него – это одни минусы. Первый – таким образом Путин как бы признаёт Украину в качестве субъекта переговорного процесса (чего он категорически не хочет делать, предпочитая нас как бы не замечать, демонстративно не считаясь с нами). Второй – участие Украины это много неудобных вопросов и месседжев для Путина в присутствии Байдена. То есть, это уже будет не просто монолог путинской версии происходящего, а дискуссия. Путину же важно навязать США свое видение ситуации, без присутствия иного мнения кого-либо из оппонентов", – поясняет политолог.

По его словам, в этот контекст хорошо ложится и отказ Путина от отдельной переговорной площадки со странами ЕС, не входящими в НАТО.

"В связи с этим, думаю, что именно Кремль отвергнет эту идею. Аргументируя тем, что вопрос нерасширения НАТО, в первую очередь, касается не Украины, а безопасности РФ и Северо-Атлантического альянса. А Украина это якобы лишь один из примеров. А вопрос конфликта на Донбассе Киев, по логике Кремля, должен решать с Донецком и Луганском", – отмечает Дмитрий Воронков.

Он подчеркивает, что для украинского президента подобная инициатива – в любом случае плюс. Ведь так он демонстрирует попытки отстоять украинские интересы как гарант, а не отсиживается в стороне.

"А отказ Путина можно будет манипулятивно преподнести как его боязнь прямого диалога в связи с отсутствием контраргументов, – считает политолог. – Кстати, Путин мог бы говорить с Украиной, но лишь после того, когда были бы достигнуты конкретные договоренности с Вашингтоном. И то – в контексте давления, дабы Украина выполнила совместно выработанную позицию РФ и Запада. Сейчас же участие Украины в переговорах – для Кремля дополнительное ненужное препятствие на пути к достижению нужных ему договоренностей. Украина ведь может напомнить о Крыме, к примеру. А это будет не вязаться с месседжами РФ о мирном сосуществовании после получения гарантий. Иными словами, в приоритете у Путина прямой диалог с Байденом, вторичная площадка с НАТО. И на этом перечень желаемых Кремлем переговорщиков заканчивается. Хоть для нас переговоры в составе США-Украина-РФ стали бы позитивом, так как это была бы своеобразная очная ставка – и возможность усилить свои позиции".

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