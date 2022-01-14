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Корниенко рассказал, чем обернется для Киева признание Кремлем «Л/ДНР»

Вице-спикер считает, что в случае российского признания "Л/ДНР" ситуацию можно будет сравнить с абхазским и южноосетинским сценариями для Грузии

сегодня, 13:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В случае, если Россия решит поступить с "ДНР" и "ЛНР" так же, как с Южной Осетией и Абхазией, то последствия такого шага будут для Украины намного печальнее и тревожнее, чем для Грузии. Тогда российские войска без какого-либо прикрытия войдут на Донбасс и станут еще ближе к Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала "Рада" сделал вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Корниенко рассказал, чем обернется для Киева признание Кремлем «Л/ДНР»

Александр Корниенко. Фото: УНИАН

Политик отметил, если Россия примет решение с оккупированной частью Донбасса поступить так, как в свое время с оккупированной частью территории Грузии, то это станет большой неприятностью для Киева. Это создаст намного больше проблем для Украины, чем в свое время для Тбилиси.

Александр Корниенко отметил, что главная проблема будет состоять в открытом присутствии российского военного контингента на украинской территории. 

По словам вице-спикера, время от времени российские политики озвучивают тезисы о том, что Москве давно пора признать "ДНР" и "ЛНР" независимыми республиками или и вовсе присоединить в России. Пока что такие месседжи звучат не от ведущих партий, которые во власти в РФ, а от партий, которые позиционируют себя как оппозиционные, но при этом озвучивают те месседжи, которые выгодны Кремлю. Такой партией Корниенко назвал Коммунистическую партию РФ,

Отметим, официально же Кремль пока не комментирует возможности признания "ДНР" и "ЛНР" независимыми республиками. Но уверяет, что от поддержки этих регионов не откажется.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sCwiBuhrbos&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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