Зеленский готов встретиться с Путиным, но при одном условии

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом Путиным, но у него есть одно условие. По его словам, глава Кремля должен быть заинтересован решить ряд кризисных вопросов, что назрели. Об этом президент Украины сообщил в интервью изданию "Интерфакс-Украина".
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Владимир Зеленский, комментируя тему встречи с Путиным, заявил, что идет подготовка к этому "непростому матчу".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Путин сказал о переговорах с Зеленским. Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в Москве дал свою оценку тому, состоятся ли переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.Стоит отметить, что глава государства-агрессора снова критиковал законопроект Зеленского о коренных народах, а также, со своей стороны, заговорил о "внешнем управлении" Украиной, которое якобы создает преграды для продуктивной встречи.
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