Зеленский готов встретиться с Путиным, но при одном условии

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом Путиным, но у него есть одно условие. По его словам, глава Кремля должен быть заинтересован решить ряд кризисных вопросов, что назрели. Об этом президент Украины сообщил в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский, комментируя тему встречи с Путиным, заявил, что идет подготовка к этому "непростому матчу".

"Готов ли я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России", — заявил Зеленский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Путин сказал о переговорах с Зеленским. Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в Москве дал свою оценку тому, состоятся ли переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что глава государства-агрессора снова критиковал законопроект Зеленского о коренных народах, а также, со своей стороны, заговорил о "внешнем управлении" Украиной, которое якобы создает преграды для продуктивной встречи.

Президент РФ высказал свою точку зрения о будущих отношениях между соседними странами. Он заявил, что в Украины "нет никаких шансов" на построение нормальных отношений с Россией. Сетовал на множество преград по подготовке к встрече двух президентов, инициатором которой еще раньше был его украинский коллега. Во время "прямой линии" в российской столице он не возражал о возможности встречи, но так и не дал на этот вопрос четкого ответа.

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