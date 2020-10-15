Зеленский едет в Турцию: значение визита для Украины

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Таисия Ерохина
16 октября состоится рабочий визит
президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику. Как Турция может
помочь Украине в противостоянии с РФ? Какие экономические моменты могли бы
взаимовыгодно сблизить наши страны? Как нам следует реагировать на конфликт в
Нагорном Карабахе, где Анкара играет важную роль? На эти вопросы порталу "Комментарии"
ответили эксперты.
Отношения между Украиной и Турцией уже сейчас
находятся на уровне стратегического партнерства. Их значение для нашего
государства очень важно — учитывая место и потенциал Турции на международной
арене. В этом уверен эксперт Национального института стратегических
исследований Николай Замикула.
"Турецкая Республика является членом НАТО. И
развитие партнерства с ней – элемент евроатлантической политики Киева, –
отмечает Николай Замикула. – Еще большее значение имеет региональный контекст
отношений. Анкара — наш южный сосед — является ключевым игроком Черноморского
региона, способным выступить в противовес агрессивной политике РФ, которая
дестабилизирует соответствующее пространство".
По словам эксперта, украино-турецкие отношения
охватывают разные направления. Их углубление в экономической сфере является
выгодным для обеих сторон. Это иллюстрируют продолжающиеся переговоры о
создании зоны свободной торговли между государствами.
"Впрочем, в условиях российской агрессии
против Украины нас обычно в первую очередь интересует аспект безопасности
партнерства. Он касается не только геополитического позиционирования и
дипломатической борьбы (где Анкара последовательно и четко подчеркивает, что
поддерживает территориальную целостность Украины) — но и имеет перспективные
направления развития в практической сфере", – говорит Николай Замикула.
Он уточняет, что речь идет о партнерстве
оборонно-промышленных секторов государств.
"Уже сейчас имеет место сотрудничество,
которое в перспективе сможет повысить военный потенциал как Украины, так и
Турции. Например, наше государство закупает турецкие БПЛА Bayraktar TB2
(которые продемонстрировали свои боевые возможности в Сирии, Ливии и Карабахе).
Зато украинские предприятия участвуют в реализации нескольких важных проектов
турецкого ОПК — прежде всего по поставкам двигателей для проектов нового
ударного БПЛА Bayraktar Akıncı и крылатой ракеты Gezgin. Также Турция имеет
интерес до
На международной арене Киев и Анкара также
демонстрируют понимание по основным вопросам. В этом контексте, отмечает
Николай Замикула, следует в первую очередь упомянуть консолидированную позицию
по ситуации в Нагорном Карабахе, где разворачивается полномасштабный конфликт.
Эксперт поясняет: "Турция является ведущим
союзником Азербайджана (большую роль здесь играет фактор тюркской
идентичности), поддерживая его стремление восстановить свою территориальную
целостность. Украина также поддерживает партнерские отношения с Азербайджаном
(например — в рамках ГУАМ). Наше государство всегда выступало за мирное
урегулирование ситуации вокруг Карабаха, но с акцентом на том, что оно должно базироваться
на уважении международно признанных азербайджанских границ. Такая позиция (и
Украине следует придерживаться ее в дальнейшем) уже неоднократно получала
положительную оценку как в Анкаре, так и в Баку".
По мнению Николая Замикулы, дальнейшая активизация
украино-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности (поставки
украинского вооружения в Азербайджан) также закладывает мощный фундамент для
развития регионального партнерства в трехстороннем формате.
"В свою очередь, для Украины в отношениях с
Турцией сейчас ключевым моментом является привлечение внимания к проблеме
оккупации Крыма. Защита прав крымскотатарского населения — актуальный вопрос
для турецких властей. Перспективным направлением дальнейшей активизации
отношений является привлечение Анкары в международной Крымской платформе,
создание которой Украина предлагает для консолидации международных усилий,
направленных на деоккупацию полуострова", – резюмирует Николай Замикула.
Самый эффективный способ, каким можно
привлекать Турцию к противостоянию с РФ, это — усиливать военно-морское
сотрудничество в Черноморском бассейне. Так считает эксперт по международной
политике Украинского института будущего (УИБ) Илия Куса.
Он поясняет: "Турции, как и Украине, не
выгодно чрезмерное усиление России на Черном море. Тут наши интересы абсолютно
совпадают. Соответственно, одно из приоритетных направлений, которое мы должны
развивать в двусторонних отношениях — военно-морское сотрудничество. Речь, в
частности, об охране свободного судоходства и торговых маршрутов в Черном
море".
К сожалению, отмечает эксперт, Украина сейчас
этим воспользоваться не может, потому что у нас фактически нет сильного,
полноценного военно-морского флота. И, соответственно, нет соответствующей
стратегии с прицелом на Черноморский бассейн.
Среди сближающих экономических моментов Илия
Куса обозначил:
- двустороннюю торговлю,
- участие турецких компаний в строительстве
крупных и средних инфраструктурных проектов в Украине (в том числе модернизация
логистики — дорожной, жд, портовой инфраструктуры),
- крупные инвестиции, которые можно привлекать
из Турции (пока этого нет),
- обмен технологиями (когда мы подписывает
соглашения в сфере ВПК, предусматривающие передачу технологий или создание
совместного производства — как, например, получается с ударными беспилотниками
Bayraktar).
"По Карабаху — считаю, что Украина должна
занимать нейтральную позицию, – говорит эксперт УИБ. – Турция имеет там свои
интересы, в отличие от нас. Так что мы не должны поддерживать ни одну из сторон
конфликта. Впрочем, в нынешних условиях, учитывая тесное сотрудничество с
Турцией и протурецки настроенную часть украинского политического истеблишмента,
наверное, мы этот нейтралитет сохранить не сможем. А следовало бы. Ведь у нас
достаточно неплохие отношения с Арменией, а также полумиллионная армянская
диаспора, живущая в Украине".
Политолог Виктор Каспрук уверен, что Турция
может серьезно помочь Украине на международной арене.
"Учитывая авторитет среди мусульманского мира,
в НАТО, – поясняет эксперт. – В то же время, надо понимать, что Турция для
Украины – ситуативный партнер. Во время конфликта России с Украиной, Анкара
больше заинтересована не в Украине вообще, а в помощи крымским татарам.
Поскольку Крым для Турции тоже не является чужим. Именно крымско-татарский
фактор является доминирующим в отношениях Украины с Турцией. И это надо четко
понимать. Никаких сантиментов у турок к украинцам нет, есть четкие
заинтересованности. И это в какой-то мере плюс – не нужно делать
геополитические реверансы, следует выстраивать четкие прагматические
отношения".
В ситуации с Нагорным Карабахом самым
правильным поведением Украины будет придерживаться нейтралитета в данном
конфликте, считает Виктор Каспрук.
"С одной стороны – Армения, как и Украина,
является христианской страной. А с другой – Армения уже много лет является
сателлитом РФ. Она постоянно поддерживает Россию в ООН и на других
международных площадках. А вот мусульманский Азербайджан уже многие годы –
стратегический партнер Украины. Он больше ориентируется на Запад, чем на
Москву. И поддержка с его стороны, как и со стороны Турции, очень важна во
время российско-украинской войны", – отмечает политолог.
По его мнению, крупные турецкие инвестиции
могут пойти после деоккупации Крыма. Тогда же, уверен Виктор Каспрук, турецкие
строители могут помочь Украины возрождать полуостров после пребывания там
России. И превращать его в курортную зону для стран ЕС.
Ранее сообщалось, каковы итоги визита
Зеленского в Великобританию.
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