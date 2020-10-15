Зеленский едет в Турцию: значение визита для Украины

16 октября состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику. Как Турция может помочь Украине в противостоянии с РФ? Какие экономические моменты могли бы взаимовыгодно сблизить наши страны? Как нам следует реагировать на конфликт в Нагорном Карабахе, где Анкара играет важную роль? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Развитие партнерства с Турцией – элемент евроатлантической политики Киева"

Отношения между Украиной и Турцией уже сейчас находятся на уровне стратегического партнерства. Их значение для нашего государства очень важно — учитывая место и потенциал Турции на международной арене. В этом уверен эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

"Турецкая Республика является членом НАТО. И развитие партнерства с ней – элемент евроатлантической политики Киева, – отмечает Николай Замикула. – Еще большее значение имеет региональный контекст отношений. Анкара — наш южный сосед — является ключевым игроком Черноморского региона, способным выступить в противовес агрессивной политике РФ, которая дестабилизирует соответствующее пространство".

По словам эксперта, украино-турецкие отношения охватывают разные направления. Их углубление в экономической сфере является выгодным для обеих сторон. Это иллюстрируют продолжающиеся переговоры о создании зоны свободной торговли между государствами.

"Впрочем, в условиях российской агрессии против Украины нас обычно в первую очередь интересует аспект безопасности партнерства. Он касается не только геополитического позиционирования и дипломатической борьбы (где Анкара последовательно и четко подчеркивает, что поддерживает территориальную целостность Украины) — но и имеет перспективные направления развития в практической сфере", – говорит Николай Замикула.

Он уточняет, что речь идет о партнерстве оборонно-промышленных секторов государств.

"Уже сейчас имеет место сотрудничество, которое в перспективе сможет повысить военный потенциал как Украины, так и Турции. Например, наше государство закупает турецкие БПЛА Bayraktar TB2 (которые продемонстрировали свои боевые возможности в Сирии, Ливии и Карабахе). Зато украинские предприятия участвуют в реализации нескольких важных проектов турецкого ОПК — прежде всего по поставкам двигателей для проектов нового ударного БПЛА Bayraktar Akıncı и крылатой ракеты Gezgin. Также Турция имеет интерес до 120 мм управляемых ракет "Конус" для танковых пушек, разработанных в Украине", – напоминает эксперт.

На международной арене Киев и Анкара также демонстрируют понимание по основным вопросам. В этом контексте, отмечает Николай Замикула, следует в первую очередь упомянуть консолидированную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе, где разворачивается полномасштабный конфликт.

Эксперт поясняет: "Турция является ведущим союзником Азербайджана (большую роль здесь играет фактор тюркской идентичности), поддерживая его стремление восстановить свою территориальную целостность. Украина также поддерживает партнерские отношения с Азербайджаном (например — в рамках ГУАМ). Наше государство всегда выступало за мирное урегулирование ситуации вокруг Карабаха, но с акцентом на том, что оно должно базироваться на уважении международно признанных азербайджанских границ. Такая позиция (и Украине следует придерживаться ее в дальнейшем) уже неоднократно получала положительную оценку как в Анкаре, так и в Баку".

По мнению Николая Замикулы, дальнейшая активизация украино-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности (поставки украинского вооружения в Азербайджан) также закладывает мощный фундамент для развития регионального партнерства в трехстороннем формате.

"В свою очередь, для Украины в отношениях с Турцией сейчас ключевым моментом является привлечение внимания к проблеме оккупации Крыма. Защита прав крымскотатарского населения — актуальный вопрос для турецких властей. Перспективным направлением дальнейшей активизации отношений является привлечение Анкары в международной Крымской платформе, создание которой Украина предлагает для консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию полуострова", – резюмирует Николай Замикула.

"По Карабаху Украина должна занимать нейтральную позицию"

Самый эффективный способ, каким можно привлекать Турцию к противостоянию с РФ, это — усиливать военно-морское сотрудничество в Черноморском бассейне. Так считает эксперт по международной политике Украинского института будущего (УИБ) Илия Куса.

Он поясняет: "Турции, как и Украине, не выгодно чрезмерное усиление России на Черном море. Тут наши интересы абсолютно совпадают. Соответственно, одно из приоритетных направлений, которое мы должны развивать в двусторонних отношениях — военно-морское сотрудничество. Речь, в частности, об охране свободного судоходства и торговых маршрутов в Черном море".

К сожалению, отмечает эксперт, Украина сейчас этим воспользоваться не может, потому что у нас фактически нет сильного, полноценного военно-морского флота. И, соответственно, нет соответствующей стратегии с прицелом на Черноморский бассейн.

Среди сближающих экономических моментов Илия Куса обозначил:

- двустороннюю торговлю,

- участие турецких компаний в строительстве крупных и средних инфраструктурных проектов в Украине (в том числе модернизация логистики — дорожной, жд, портовой инфраструктуры),

- крупные инвестиции, которые можно привлекать из Турции (пока этого нет),

- обмен технологиями (когда мы подписывает соглашения в сфере ВПК, предусматривающие передачу технологий или создание совместного производства — как, например, получается с ударными беспилотниками Bayraktar).

"По Карабаху — считаю, что Украина должна занимать нейтральную позицию, – говорит эксперт УИБ. – Турция имеет там свои интересы, в отличие от нас. Так что мы не должны поддерживать ни одну из сторон конфликта. Впрочем, в нынешних условиях, учитывая тесное сотрудничество с Турцией и протурецки настроенную часть украинского политического истеблишмента, наверное, мы этот нейтралитет сохранить не сможем. А следовало бы. Ведь у нас достаточно неплохие отношения с Арменией, а также полумиллионная армянская диаспора, живущая в Украине".

"Крупные турецкие инвестиции могут пойти после деоккупации Крыма"

Политолог Виктор Каспрук уверен, что Турция может серьезно помочь Украине на международной арене.

"Учитывая авторитет среди мусульманского мира, в НАТО, – поясняет эксперт. – В то же время, надо понимать, что Турция для Украины – ситуативный партнер. Во время конфликта России с Украиной, Анкара больше заинтересована не в Украине вообще, а в помощи крымским татарам. Поскольку Крым для Турции тоже не является чужим. Именно крымско-татарский фактор является доминирующим в отношениях Украины с Турцией. И это надо четко понимать. Никаких сантиментов у турок к украинцам нет, есть четкие заинтересованности. И это в какой-то мере плюс – не нужно делать геополитические реверансы, следует выстраивать четкие прагматические отношения".

В ситуации с Нагорным Карабахом самым правильным поведением Украины будет придерживаться нейтралитета в данном конфликте, считает Виктор Каспрук.

"С одной стороны – Армения, как и Украина, является христианской страной. А с другой – Армения уже много лет является сателлитом РФ. Она постоянно поддерживает Россию в ООН и на других международных площадках. А вот мусульманский Азербайджан уже многие годы – стратегический партнер Украины. Он больше ориентируется на Запад, чем на Москву. И поддержка с его стороны, как и со стороны Турции, очень важна во время российско-украинской войны", – отмечает политолог.

По его мнению, крупные турецкие инвестиции могут пойти после деоккупации Крыма. Тогда же, уверен Виктор Каспрук, турецкие строители могут помочь Украины возрождать полуостров после пребывания там России. И превращать его в курортную зону для стран ЕС.

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