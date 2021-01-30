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Главная Новости Политика внешняя политика Джо Байден президент: в посольстве США рассказали, что изменится для Украины
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Джо Байден президент: в посольстве США рассказали, что изменится для Украины

США продолжит последовательно поддерживать Украину при новом президенте

сегодня, 10:30
Автор:

Павел Зинченко

Соединенные Штаты "останутся непоколебимы в своей поддержке Украины" во время работы новой администрации президента Джо Байдена, говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин по случаю инаугурации нового главы Белого дома. Заявление дипломата было опубликовано на сайте посольства США в Украине.

Джо Байден президент: в посольстве США рассказали, что изменится для Украины

Политика США в отношении Украины

Кристина Квин отметила, что США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины.

"Пока избранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", — говорится в заявлении Квин. 

Напомним, в США поддерживают идею предоставления Украине американских вооружений.

Как сообщало издание "Комментарии", военный корабль США вошел в воды Черного моряПо информации, предоставленной представителями Альянса, американские военные планируют провести учения в Черном море. Пока запланированы некоторые операции по морской безопасности, а также тренировки с представителями стран-партнеров.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее сообщалось о прибытии в воды Черного моря военного танкера USNS Laramie и ракетного эсминца USS Donald Cook.

Конкретных дат начала учений пока не сообщается, но пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску все равно одобрительно отзывается о присутствии кораблей США в Черном море. По её мнению, эта акватория — стратегически важна для НАТО, ведь воды моря омывают берега нескольких стран-союзников альянса.


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Источник: http://aspekty.net/2021/v-posolstve-ssha-rasskazali-o-budushhih-otnosheniyah-s-kievom/
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