Джо Байден президент: в посольстве США рассказали, что изменится для Украины

Язык
Coinspot 30.01.2021
BTC/USD
34250.10
ETH/USD
1346.83
LTC/USD
130.96
НБУ 30.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Соединенные Штаты "останутся непоколебимы в своей поддержке Украины" во время работы новой администрации президента Джо Байдена, говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин по случаю инаугурации нового главы Белого дома. Заявление дипломата было опубликовано на сайте посольства США в Украине.
Политика США в отношении Украины
Кристина Квин отметила, что США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины.
Напомним, в США поддерживают идею предоставления Украине американских вооружений.
Как сообщало издание "Комментарии", военный корабль США вошел в воды Черного моря. По информации, предоставленной представителями Альянса, американские военные планируют провести учения в Черном море. Пока запланированы некоторые операции по морской безопасности, а также тренировки с представителями стран-партнеров.
Стоит отметить, что несколькими днями ранее сообщалось о прибытии в воды Черного моря военного танкера USNS Laramie и ракетного эсминца USS Donald Cook.
Конкретных дат начала учений пока не сообщается, но пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску все равно одобрительно отзывается о присутствии кораблей США в Черном море. По её мнению, эта акватория — стратегически важна для НАТО, ведь воды моря омывают берега нескольких стран-союзников альянса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости