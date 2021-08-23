Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов: среди участников - Марина Порошенко

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Хмільовська Інна
Первая леди Украины Елена Зеленская открыла первый киевский саммит первых леди и джентльменов. В саммите первых леди и джентльменов в Киеве примут участие 11 гостей. Модератором дискуссии на саммите стала известная украинская ведущая и амбассадор ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина. Центральную панель дискуссии закончили.
Елена Зеленская, скриншот из видео
Во время открытия жена украинского президента заявила о необходимости создания международной платформы по реализации проектов для улучшения благосостояния людей, сосредоточиться на вопросах равенства, развития человека, доступности медицинских и образовательных услуг.
По ее словам, целью саммита станет объединение усилий первых леди и джентльменов для обмена опытом и реализации совместных проектов для благосостояния людей во всем мире.
В мероприятии примут участие 11 первых леди с Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, жена президента Европейского Совета и первая леди Украины. Среди участников — бывшая первая леди Марина Порошенко.
Как ранее информировал портал "Комментарии", в Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на мероприятие, организованное Еленой Зеленской.
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