Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов: среди участников - Марина Порошенко

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла первый киевский саммит первых леди и джентльменов. В саммите первых леди и джентльменов в Киеве примут участие 11 гостей. Модератором дискуссии на саммите стала известная украинская ведущая и амбассадор ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина. Центральную панель дискуссии закончили.

Елена Зеленская, скриншот из видео

Во время открытия жена украинского президента заявила о необходимости создания международной платформы по реализации проектов для улучшения благосостояния людей, сосредоточиться на вопросах равенства, развития человека, доступности медицинских и образовательных услуг.

"Современный мир не всегда успевает реагировать на новые вызовы. Они врываются без приглашения и стука. Яркий пример показал 2020 год. Мы еще не успели загуглить слово "Ухань" и "коронавирус", а Covid-19 уже захватил планету. Коронавирусный кризис показал, что вызовы касаются всех стран, вне зависимости от ВВП и индекса счастья", — сказала Зеленская.

По ее словам, целью саммита станет объединение усилий первых леди и джентльменов для обмена опытом и реализации совместных проектов для благосостояния людей во всем мире.

В мероприятии примут участие 11 первых леди с Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, жена президента Европейского Совета и первая леди Украины. Среди участников — бывшая первая леди Марина Порошенко.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на мероприятие, организованное Еленой Зеленской.



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