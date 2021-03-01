Здоровье и война с Украиной: в России создали канал с компроматом на Путина

В России создали анонимный Telegram-канал, в котором от имени высокопоставленных офицеров российский спецслужб публикуется компромат на президента РФ Владимира Путина и раскрываются неизвестные факты о нем. Канал носит название "Генерал СВР".

Фото: kremlin

Его ведут лили, которые называют себя представителями руководства разведки и контрразведки России и стран, которые соседствуют с ней.

На канале публикуются данные и материалы, которые сливают из Федеральной службы безопасти России, службы охраны, а также тех людей, которые ранее сотрудничали с Путиным, а сейчас находятся за границей.

На канале "Генерал СВР" рассказывают о текущем состоянии здоровья Владимира Путина, его отношениях с ближайшим окружением, в том числе и конфликтах, его подготовке преемника на пост президента и противостояние с российской оппозицией.

Также канал рассказывает о войне Украины и России, политике Путина в отношении Беларуси, сериях террористических актов и попыток их согрешения при помощи выходцев из Таджикистана, а также провокациях и манипуляциях КРемля на постсоветском пространстве.

На сегодняшний день, авторы большинства статей своих имен не раскрывают. Канал имеет 178 тысяч подписчиков.

Справка: Владимир Путин занимает пост президента России с 1999 года. Он является главой РФ непрерывно, кроме периода с 2008 по 2012 год, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Последний раз Путин победил на выборах президента России в первом туре в 2018 году, официально набрав большинство голосов избирателей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский прокомментировал заявление Байдена об аннексии Крыма.

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