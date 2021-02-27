"Вместе мы стоим, разделившись - падаем": Зеленский прокомментировал заявление Байдена о Крыме

Язык
Coinspot 27.02.2021
BTC/USD
46707.59
ETH/USD
1472.84
LTC/USD
172.72
НБУ 27.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
Владимир Зеленский в своем Twitter выразил благодарность Джо Байдену за его позицию по Крыму.
Зеленский поблагодарил Байдена за Крым. Фото: открытые источники
Эти слова Владимира Зеленского стали реакцией на официальное заявление Белого Дома, которое было опубликовано вчера, в День сопротивления Крыма и Севастополя.
В заявлении говорилось, что Соединенные Штаты никогда не признают законной аннексию Россией полуострова и будут поддерживать Украину и ее союзников в борьбе с этой агрессией. Также Белый дом заверил, что будет продолжать прилагать усилия, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за все ее злоупотребления и агрессию против Украины.
Также в заявлении указано, что США признают и уважают Революцию Достоинства как символ борьбы украинского народа за новое начало для своей страны. Соединенные Штаты верят Украине и будут поддерживать всех тех, кто работает вместе для мирного, демократического и процветающего будущего своей страны.
Ранее Владимир Зеленский подписал Указ о возвращении Крыма в Украине. "Комментарии" сообщали, что в документе закреплены меры, которые необходимо осуществить для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости