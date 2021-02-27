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"Вместе мы стоим, разделившись - падаем": Зеленский прокомментировал заявление Байдена о Крыме

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Белого Дома о неизменности мощной поддержки США Украины по крымскому вопросу

сегодня, 09:49
Автор:

Оленка Клочко

Владимир Зеленский в своем Twitter выразил благодарность Джо Байдену за его позицию по Крыму.

"Вместе мы стоим, разделившись - падаем": Зеленский прокомментировал заявление Байдена о Крыме

Зеленский поблагодарил Байдена за Крым. Фото: открытые источники

"Благодарен Джо Байдену за его мощный месседж:" Крым — это Украина! "Именно для этого и существует понятие "стратегическое партнерство". Украинцы очень высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности нашего государства до усиления обороноспособности и внедрения реформ. Вместе мы стоим, а разделившись — падаем ", — написал на английском Президент Украины в своем аккаунте.

Эти слова Владимира Зеленского стали реакцией на официальное заявление Белого Дома, которое было опубликовано вчера, в День сопротивления Крыма и Севастополя.

В заявлении говорилось, что Соединенные Штаты никогда не признают законной аннексию Россией полуострова и будут поддерживать Украину и ее союзников в борьбе с этой агрессией. Также Белый дом заверил, что будет продолжать прилагать усилия, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за все ее злоупотребления и агрессию против Украины.

"В эту печальную годовщину мы снова повторяем простую истину: Крым — это Украина!", — заявил Белый дом.

Также в заявлении указано, что США признают и уважают Революцию Достоинства как символ борьбы украинского народа за новое начало для своей страны. Соединенные Штаты верят Украине и будут поддерживать всех тех, кто работает вместе для мирного, демократического и процветающего будущего своей страны.

Ранее Владимир Зеленский подписал Указ о возвращении Крыма в Украине. "Комментарии" сообщали, что в документе закреплены меры, которые необходимо осуществить для возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/26/statement-by-president-biden-on-the-anniversary-of-russias-illegal-invasion-of-ukraine/
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