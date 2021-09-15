Заявлений уже недостаточно: эксперты разложили по полочкам, почему от главного дипломата страны ждут действий, а не деклараций

В последнее время представители украинской власти сделали немало резких высказываний в адрес западных партнеров в целом и США в частности. Это делали и президент Зеленский, и глава МИД Кулеба, и не только они. Упрекали в недостаточной помощи, в том, что "Северный поток-2" вскоре может быть запущен, и в том, что Украина до сих пор не в НАТО и не в ЕС. Угрожали повернуть в сторону Китая и так далее. Эксперты оценили для портала "Комментарии" такого рода высказывания, проанализировали ошибки власти на дипломатическом поприще и дали советы.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Нужно вообще понимать Америку, знать ее. Когда во власти нет людей, имеющих значительный опыт в этой сфере, когда ключевые решения принимают те, кто ранее не занимался внешней политикой, дипломатией – мы имеем, что имеем...

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик уверен, что, имея дела с США, важно учитывать ряд важнейших моментов, которые у Зеленского почему-то не учитывают.

"Первое. Нужно вообще понимать Америку, знать ее. Когда во власти нет людей, имеющих значительный опыт в этой сфере, когда ключевые решения принимают те, кто ранее не занимался внешней политикой, дипломатией – мы имеем, что имеем... В таких случаях обращаются к экспертам. Откровенно говоря, в предыдущей власти их было больше. Поэтому сейчас есть проблемы. В том числе касательно непонимания Америки, ее приоритетов, чем руководствуются США в мире", – отмечает Владимир Дубовик.

Комментируя ситуацию с "Северным потоком-2", который после ослабления санкций со стороны США уже достроен, эксперт считает необходимым понимать – насколько важна для нынешней американской администрации Германия. Как и вообще идея возвращения хороших отношений с ключевыми традиционными европейскими союзниками и Европой в целом.

"Понимания часто не хватает и касательно внутренней американской политики, – считает эксперт. – Где приоритеты администрации, Конгресса. Вижу, что есть наивные задумки опираться на некоторых критиков администрации в Конгрессе по поводу СП-2 – и с ними работать. Это нам, мягко говоря, ничего хорошего не даст. Республиканцы будут критиковать Байдена в любом случае. Некоторые демократы в ракурсе СП-2 – тоже. Тем не менее, когда дело дойдет до каких-то решающих моментов, демократы всё равно будут на стороне президента от своей партии. По тому же СП-2 надо быть реалистами. Понимая, что его запуск серьезно ударит по Украине, пользоваться тем, что раз США с Германий приняли соответствующее решение по СП-2, можно настаивать на компенсациях, инвестициях".

Но главное, акцентирует Владимир Дубовик, чтобы мы сохранили двухпартийный консенсус в США, консенсус исполнительной и законодательной власти касательно отношения к Украине. И попытка вбить клин между Конгрессом и администрацией – это было бы неправильно. Нужно с ними работать, общаться, благодарить за то, что говорят об украинских интересах, напоминают о них Белому дому, – подчеркивает эксперт. – Но ни в коем случае не пробовать ставить вопрос, что мы будем сотрудничать лишь с теми, кто "нас любит и понимает".

Второй момент, на который указал Владимир Дубовик – с Америкой не нужно разговаривать с точки зрения ультиматумов, неким поучительным тоном.

"Типа "вы нам должны сделать то, вы не понимаете это". Такой подход нужно отодвинуть подальше. Потому что даже наиболее проукраинские политики в США не считают, что они нам что-то должны. С их точки зрения, подержать Украину нужно, но не потому что должны, а потому что это будет правильно и справедливо, – поясняет эксперт. – И когда в Украине говорят, что мы вообще не получаем поддержки со стороны США, это вызывает там недоумение. Как это? Помощь идет – масштабнейшая, по самым разным направлениям".

Третий момент – следует прекратить какие-то детские, совершенно неуместные попытки блефа. Типа "а вот мы тогда к Китаю развернемся", "а вот если нас Запад не поддерживает, мы будем как Израиль". По мнению эксперта, людям, которые трезво анализируют ситуацию, понимают, что это какие-то странные риторические упражнения, которые точно не вызывают уважения к украинской власти. Ведь понятно, что никакой альтернативы западному приоритету для нас нет. И с экономической, и с политической, и с безопасностной точки зрения.

"Да, мы опираемся на свои силы – плюс вся та поддержка, которую получаем от ЕС, от США, – отмечает Владимир Дубовик. – Даже последний визит Зеленского в США показал, сколько у нас было разных направлений для сотрудничества. Так что не следует сводить всё к тому, что если завтра не дадут нам членства в НАТО или ПДЧ, то "мы вас не любим, вы нас не поддерживаете". Не нужно делать акценты на тех направлениях, где у нас не складываются отношения. Потому что на самом деле в разы больше позитивны для нас направлений, форматов поддержки".

Если с народом и армией у власти проблем нет, то дипломатия – хромает

В подобных "антидипломатических" высказываниях представителей этой власти – больше "понтов". Вот тот же Кулеба говорит, что мы должны стать как Израиль, что основная наша сила – армия, народ и дипломатия. Но, если с народом и армией проблем нет, то дипломатия – хромает. Во многом, потому что есть такой "суперпрезидент" как Зеленский. Таким мнением поделился эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Он напоминает дипломатические провалы при Зеленском.

"Его телефонный разговор с Трампом спровоцировал импичмент. Потом был скандал против Байдена, который спровоцировали "пленки Деркача". Мы провалили борьбу с "Северным потоком-2", утратили поддержку фактически всех западных союзников. Что неудивительно, с его-то репликами типа "почему мы до сих пор не в НАТО". Или с безумной подачей, что без Украины НАТО якобы будет терять, а ЕС слабеть. Для многих лидеров запада Зеленский может казаться даже опасным. Поздороваешься с таким, поговоришь, а потом – жди каких-то неприятностей. Информация будет как-то не так выдана, перекручена его неспособным к дипломатии Офисом. Где сперва могут что-то ляпнуть, а потом подумать", – отмечает аналитик.

Виктора Бобыренко удивляет, что до сих пор не ясно, поедет ли Зеленский на 76-ю сессию Генассамблею ООН, которая открылась 14 сентября в Нью-Йорке.

Политолог отмечает, пресс-секретарь Зеленского – Никифоров – телеканалу "Дом" четко заявил, что президент еще не определился, отправится ли он лично на эту сессию. Если цитировать слова спикера президента дословно, то это звучит так: "должна быть какая-то польза, какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов", чтобы "оправдывает эту трату времени". Между тем, там будет рассматриваться важнейший для Украины вопрос – ситуация в оккупированных Крыму и части Донбасса. И было бы неплохо, если бы главный дипломат страны, которые отвечает за внешнеполитический курс, а именно – президент Зеленский, сам озвучил миру эти проблемы, сделал акценты. Эксперт удивляется, как можно рассуждать о 50 на 50 – поедет или нет?

Аналитик не спорит с тем, что заявления Кулебы – правильные. Что крайне важны усилия народа, армии, дипломатии.

"Но тренога падает, потому что армия и народ – есть, а дипломатии – нет. И потому что Зеленский не воспринимается как представитель народа и армии, – поясняет Виктор Бобыренко. – В Нью-Йорке будет около сотни глав держав. А Зеленский просто потеряется. Вдруг окажется, что он не самый великий лидер современности, а третий справа в восьмом ряду. И не будет нужной ему картинки. Кто захочет с ним встречаться, даже в кулуарах, чтобы Подоляк с Ермаком видосики записали? Скорее всего, никто. И именно поэтому он, думаю, не летит в Штаты. По принципу – пусть лучше никакой картинки не будет, чем будет плохая".

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