Заявлений уже недостаточно: эксперты разложили по полочкам, почему от главного дипломата страны ждут действий, а не деклараций

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Кравцев Сергей
В последнее время представители украинской власти сделали немало резких высказываний в адрес западных партнеров в целом и США в частности. Это делали и президент Зеленский, и глава МИД Кулеба, и не только они. Упрекали в недостаточной помощи, в том, что "Северный поток-2" вскоре может быть запущен, и в том, что Украина до сих пор не в НАТО и не в ЕС. Угрожали повернуть в сторону Китая и так далее. Эксперты оценили для портала "Комментарии" такого рода высказывания, проанализировали ошибки власти на дипломатическом поприще и дали советы.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик уверен, что, имея дела с США, важно учитывать ряд важнейших моментов, которые у Зеленского почему-то не учитывают.
Комментируя ситуацию с "Северным потоком-2", который после ослабления санкций со стороны США уже достроен, эксперт считает необходимым понимать – насколько важна для нынешней американской администрации Германия. Как и вообще идея возвращения хороших отношений с ключевыми традиционными европейскими союзниками и Европой в целом.
Но главное, акцентирует Владимир Дубовик, чтобы мы сохранили двухпартийный консенсус в США, консенсус исполнительной и законодательной власти касательно отношения к Украине. И попытка вбить клин между Конгрессом и администрацией – это было бы неправильно. Нужно с ними работать, общаться, благодарить за то, что говорят об украинских интересах, напоминают о них Белому дому, – подчеркивает эксперт. – Но ни в коем случае не пробовать ставить вопрос, что мы будем сотрудничать лишь с теми, кто "нас любит и понимает".
Второй момент, на который указал Владимир Дубовик – с Америкой не нужно разговаривать с точки зрения ультиматумов, неким поучительным тоном.
Третий момент – следует прекратить какие-то детские, совершенно неуместные попытки блефа. Типа "а вот мы тогда к Китаю развернемся", "а вот если нас Запад не поддерживает, мы будем как Израиль". По мнению эксперта, людям, которые трезво анализируют ситуацию, понимают, что это какие-то странные риторические упражнения, которые точно не вызывают уважения к украинской власти. Ведь понятно, что никакой альтернативы западному приоритету для нас нет. И с экономической, и с политической, и с безопасностной точки зрения.
В подобных "антидипломатических" высказываниях представителей этой власти – больше "понтов". Вот тот же Кулеба говорит, что мы должны стать как Израиль, что основная наша сила – армия, народ и дипломатия. Но, если с народом и армией проблем нет, то дипломатия – хромает. Во многом, потому что есть такой "суперпрезидент" как Зеленский. Таким мнением поделился эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.
Он напоминает дипломатические провалы при Зеленском.
Виктора Бобыренко удивляет, что до сих пор не ясно, поедет ли Зеленский на 76-ю сессию Генассамблею ООН, которая открылась 14 сентября в Нью-Йорке.
Политолог отмечает, пресс-секретарь Зеленского – Никифоров – телеканалу "Дом" четко заявил, что президент еще не определился, отправится ли он лично на эту сессию. Если цитировать слова спикера президента дословно, то это звучит так: "должна быть какая-то польза, какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов", чтобы "оправдывает эту трату времени". Между тем, там будет рассматриваться важнейший для Украины вопрос – ситуация в оккупированных Крыму и части Донбасса. И было бы неплохо, если бы главный дипломат страны, которые отвечает за внешнеполитический курс, а именно – президент Зеленский, сам озвучил миру эти проблемы, сделал акценты. Эксперт удивляется, как можно рассуждать о 50 на 50 – поедет или нет?
Аналитик не спорит с тем, что заявления Кулебы – правильные. Что крайне важны усилия народа, армии, дипломатии.
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