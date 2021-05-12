Заступится ли Путин за своего кума: в Кремле дали лаконичный ответ

Виктор Медведчук и Владимир Путин - фото: РИА Новости

Российская Федерация не намерена вмешиваться в украинские внутриполитические дела, связанные с объявлением о государственной измене Народному депутату Украины Виктору Медведчуку, который также является кумом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти не собирается каким-либо образом влиять на ход уголовного дела по украинскому политику. Единственное в чем хочет убедиться Кремль — отсутствие политической окраски в обвинении.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы. Мы только хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов ", — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина рассказал, что нардеп Медведчук пока не обращался к российской стороне с просьбой о предоставлении политического убежища.

Как сообщалось, адвокаты Медведчука рассказали журналистам когда нардеп появится в прокуратуре и назвали обвинения абсурдными и незаконными.

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