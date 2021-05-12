Заступится ли Путин за своего кума: в Кремле дали лаконичный ответ

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Данило Матюха
Виктор Медведчук и Владимир Путин - фото: РИА Новости
Российская Федерация не намерена вмешиваться в украинские внутриполитические дела, связанные с объявлением о государственной измене Народному депутату Украины Виктору Медведчуку, который также является кумом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, российские власти не собирается каким-либо образом влиять на ход уголовного дела по украинскому политику. Единственное в чем хочет убедиться Кремль — отсутствие политической окраски в обвинении.
Также пресс-секретарь Путина рассказал, что нардеп Медведчук пока не обращался к российской стороне с просьбой о предоставлении политического убежища.Напомним, что вчера, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила Народному депутату Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма.
Как сообщалось, адвокаты Медведчука рассказали журналистам когда нардеп появится в прокуратуре и назвали обвинения абсурдными и незаконными.
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