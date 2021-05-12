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Заступится ли Путин за своего кума: в Кремле дали лаконичный ответ

Россия выбрала роль пассивного наблюдателя

сегодня, 15:41
Автор:

Данило Матюха

Заступится ли Путин за своего кума: в Кремле дали лаконичный ответ

Виктор Медведчук и Владимир Путин - фото: РИА Новости

Российская Федерация не намерена вмешиваться в украинские внутриполитические дела, связанные с объявлением о государственной измене Народному депутату Украины Виктору Медведчуку, который также является кумом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти не собирается каким-либо образом влиять на ход уголовного дела по украинскому политику. Единственное в чем хочет убедиться Кремль — отсутствие политической окраски в обвинении.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы. Мы только хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов", — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина рассказал, что нардеп Медведчук пока не обращался к российской стороне с просьбой о предоставлении политического убежища.

Напомним, что вчера, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила Народному депутату Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма.

Как сообщалось, адвокаты Медведчука рассказали журналистам когда нардеп появится в прокуратуре и назвали обвинения абсурдными и незаконными.

Также "Комментарии" узнали у экспертов, о вероятности того, что собрать доказательства помогли иностранные спецслужбы, а также — как ситуация может отразиться на Петре Порошенко, при президентстве которого происходил ряд правонарушений, подозрение по которым Генпрокуратура и СБУ предъявили фигурантам. Детальнее в нашем материале.


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Источник: https://t.me/rbc_news/29058
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Елена

сегодня, 15:08

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