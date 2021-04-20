Заседание советников Нормандской четверки провалилось: какими могут быть последствия для Украины

Недавно, 19 апреля прошла очередная встреча глав стран — участниц Нормандского формата. Видеоконференция проходила на фоне обострения военных действий на Донбассе и беспрецедентной концентрации российских войск у украинских границ, в оккупированном Крыму и на морях. Однако во время обсуждения проблем, лидерам не удалось прийти к существенным выводам и решению проблемы. Встреча закончилась фактически ничем. Почему результат именно такой? Как могут в дальнейшем развиваться события вокруг ситуации на Донбассе? На эти вопросы сайту "Комментарии" ответили эксперты.

Нормандская четверка провалила заседание: что может грозить Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua





Главная задача Нормандской четверки — посадить Россию за стол переговоров

Руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов подчеркивает, что не стоило ожидать от заседания советников Нормандской четверки какого-либо существенного прорыва. Даже если она произошла по следам встречи Зеленского с Макроном и Меркель.

"Прорыв мог бы быть в случае, если бы какая-то из сторон кардинально изменила свою позицию. Но очевидно, что это невозможно. Поэтому Нормандская четверка, как и работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ), продолжают выполнять свою функцию — тот максимум, которого можно от них ожидать — затягивают Россию за стол переговоров. Сегодня это особенно ценно, поскольку Путин бряцает оружием на наших границах и угрожает полномасштабным вторжением", — подчеркивает эксперт.

Но хоть сам процесс переговоров и является важным, ожидать продвижения в направлении реализации Минских соглашений не стоит, уверен Сергей Стуканов. Потому что России не нужна их реализация.

Стягивание российских войск на границе лишь отчасти связано с Минскими соглашениями, считает руководитель Института интеграции Донбасса.

"Конечно, Россия таким образом давит, чтобы Украина согласилась на российские условия. Но это лишь одна из задач. Я бы сказал, что это является сигналом даже не только (или не столько) Украина, сколько Запада — Соединенным Штатам, странам НАТО. Это сигнал о том, что не стоит даже думать о предоставлении Украине ПДЧ, чтобы не раздражать Россию. Это сигнал о том, что не стоит приезжать в Киев на учредительный саммит Крымской платформы, чтобы не раздражать Россию. В конце концов, это сигнал Байдену, что Россия продолжает рассматривать Украину как свою сферу влияния, поэтому новому президенту США не стоит усиливать здесь свое влияние. Идет широкая шахматная игра, и переговоры в Нормандском формате — лишь частичный и очень мелкий эпизод, который сам по себе не может ничего решить", — резюмирует Сергей Стуканов.

Путину нужна победа любым способом

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что все события вокруг Донбасса, включая проблемные переговоры, следует рассматривать через призму подготовки со стороны администрации Путина его политической победы под выборы в Госдуму.

"А победа такая российской власти нужна, потому что рейтинги "единоросов" падают. Есть версия, что накануне выборов, в середине лета или ближе к нашему Дню Независимости (Путин такое любит), РФ может путем провокаций легализовать свои войска в ОРДЛО под видом миротворцев. И признать "республики". Это будет политическая победа Путина — в контексте "собирания земель русских". Этим объясняет то, почему он так беснуется, почему ужесточились обстрелы на Донбассе, почему стянуты войска к российско-украинским границам, почему ускорилась милитаризация Крыма, почему буксуют переговоры. Цель – надавить на украинские власти с целью реализации российского сценария "мира" на Донбассе", — поясняет Олег Жданов.

Он не исключает провокации со стороны Кремля с целью сделать ОРДЛО официально российскими. И преподнести это как победу Путина. Мол, он еще силен, он еще – ого-го.

"Тактически Путин выигрывает, потому что подкупает электорат, показывает себя сильным политиком и вождем. Но стратегически проигрывает. После такой легализации, после разыгрывания абхазского сценария с русскими "миротворцами", Путин окончательно теряет возможность вернуть Украину в орбиту Кремля. Потому и пытается всё же до этого не доводить. Давит обстрелами, убийством наших солдат (уже 30 с начала года). Каждый убитый – удар по Зеленскому, по его рейтингу, создание социального напряжения в Украине", — считает военный эксперт.

По его мнению, вполне возможно, что кластеры (дорожная карта по Донбассу – последовательность выполнения Минских соглашений, которые пытались согласовать вчера советники глав государств нормандского формата), якобы составленные Францией и Германией и потом откорректированные украинской стороной, могли появится без нашего участия.

"Думаю, что недавний визит Зеленского в Париж – вовсе не наша инициатива. Фактически Макрон вызвал Зеленского, требуя выполнять ранее взятые на себя украинской стороной обещания. На основании которых и разработали те самые кластеры, выполнения которых требуют теперь от официального Киева. Причем там всё еще хуже, чем в критикуемых многими Минских соглашениях", — отмечает Олег Жданов.

По его словам, туда добавились уже и формула Штайнмайера, и то, что "народная милиция" на временно неподконтрольных территориях формируется до нашего прихода. И что закон о выборах в ОРДЛО не одноразовый, как нам говорили, а — на постоянной основе. Чтобы мы всегда проводили там выборы по отдельному закону... И передачи границы под контроль Украины до выборов в кластерах нет. Лишь после того как будут сформированы "местные советы", начнутся переговоры о допуске украинских пограничников для совместного (с кем?!) контроля над границей.

"Заметьте, что во время визита Зеленского в Париж глава Офиса президента Андрей Ермак (он же выступает в качестве советника на переговорах с украинской стороны) не там был замечен. Потому что он провалил переговорный кейс. В марте прошло года он много чего наобещал российской стороне. А с выполнением получились проблемы, — подчеркивает Олег Жданов. — Потому сейчас Ермак и Ко используют нагнетание обстановки в Украине, у наших границ, на неподконтрольном Донбассе. Мол, "а то Путин нападет". Так что давайте подпишем эти кластеры – и будет всё более-менее тихо. Фактически нам пытаются продать плохой мир вместо хорошей войны".

Также ранее в Пентагоне сообщили о том, что Россия стянула к восточным границами Украины больше войск, чем это было в 2014 году, когда Москва начала вооруженную агрессию против нашей страны.

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