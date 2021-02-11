Заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям: каких результатов стоит ждать

Совет Безопасности ООН сегодня, 11 февраля, планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений (т.н. Минск-2, подписан 12 февраля 2015 года). Встреча пройдет по видеосвязи в открытом формате. Ее инициатором выступила Россия. Уже понятно, что договоренности не работают, как и пляски с бубнами вокруг очередности выполнения прописанных пунктов. Как долго осталось "Минску"? Будут ли его хоронить? Что и когда может прийти ему на смену? Как сделать переговоры результативными? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Заседание Совбеза ООН по минским соглашениям. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Выгода для России

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина подчеркивает, что Россия часто использовала платформу ООН и свое право как постоянного члена Совбеза это организации, чтобы освещать российско-украинский конфликт в нужном себе свете.

"Помешать этому на сегодняшний день мы не можем, – отмечает аналитик. – Но отличительной чертой нынешнего момента является то, что украинская сторона в последние полгода активно (хоть официально об этом категорично и жестко не заявляет), работает над ревизией Минских соглашений. И продвигает идею о необходимости этой ревизии в среде своих западных партнеров".

По словам Марии Золкиной, сегодняшний визит Зеленского на Донбасс вместе с послами "Большой семерки" – подтверждение тому, что на дипломатическом уровне продвигается идя – Украина является договороспособным партнером, а вот РФ не заинтересована в выполнении "Минска".

"Помимо этого, украинская сторона активно пытается привлечь к переговорному процессу в какой-либо дипломатической форме США и Великобританию. Чтобы это вылилось в реальную дипломатическую поддержку, – отмечает аналитик. – А не как было при Трампе, когда финансовая и оборонная помощь шла, но с дипломатической точки зрения Штаты слабо принимали участие в урегулировании российско-украинского конфликта".

По мнению Марии Золкиной, на данный момент ни у кого из наших западных партнеров не сомнения в том, что Украина была готова реализовать Минские соглашения хотя бы частично. И претензии сейчас сосредоточены на том, что делает ( а точнее – чего не делает) Россия, блокирующая с августа работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и нормандском формате (НФ).

"Да, РФ может использовать площадку Совбеза, чтобы традиционно обвинять Украину в выходе из Минских соглашений. Но, повторюсь, украинская дипломатия достаточно аккуратно лоббировала идею их ревизии. Делала так, чтобы это не вызывало ощущения разрыва предыдущих договоренностей. Была достаточно конструктивная позиция: мы официально не выходим из НФ, из Минских соглашений, продолжаем работу в ТКГ. Но при этом требуем определенного апдейта (от англ. update – "обновление"). И называем по пунктам, где именно. В части границы (передача контроля до выборов), выборов (по украинскому законодательству и согласно международным стандартом), невозможности прямого диалога с оккупационными администрациями. И в этих моментах Украина внедрила уже в общественное мнение Запада идею о том, что ревизия "Минска" не является отказом от него", – резюмирует Мария Золкина.

Эффективность Минских переговоров

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула отмечает: "Действительно, очевидно, что переговоры в Минском формате не дают реального эффекта в деле решения конфликта. Это понятно всем – как политикам, так и украинскому обществу. Даже социологические опросы показывают, что люди не верят в эффективность того формата переговоров, который сейчас реализуется".

При этом Николай Замикула призывает помнить, в каких условиях были заключены эти договоренности.

"Минский протокол (так называемые "Первые Минские соглашения") появился в начале сентября 2014, когда Российская Федерация разворачивала уже фактически открытую агрессию на Донбассе. Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола (так называемые "Вторые Минские соглашения") был подписан в феврале 2015 года – в период активного наступления российских сил на плацдарм вблизи Дебальцево. Оба документа были фактически ситуативной реакцией на существующее положение дел, – отмечает эксперт. – И в тех условиях их подписание было выгодно Украине – ведь демонстрировало ее миролюбие и готовность к компромиссам международным партнерам, создавало площадка для переговоров, накладывало определенные обязательства на врага (хотя, по правде говоря, он не часто их соблюдал – но теперь украинская сторона хотя бы могла апеллировать к этим нарушениям)".

Николай Замикула подчеркивает – с самого начала было сомнительно, что соглашения реально остановят конфликт. По его мнению, эти пропагандистские тезисы применялись только для определенного успокоения общества. Но в момент заключения (важен именно временной фактор) – такие договоренности соответствовали интересам Украины, сдерживая вражескую агрессию.

"Относительно будущего "Минска" – всё зависит от того, до каких пор как Украина, так и Россия будут считать выгодным поддержания этого формата. Он остается красивой оберткой, под которой РФ стремится протолкнуть выполнения своих целей по Украине – а именно возвращение временно оккупированных частей Донбасса на собственных условиях (федерализация, особый статус) вместе с фактической легитимизацией временной оккупации Крыма. Для Украины же площадка остается форматом, участие в котором демонстрирует готовность Киева к мирному решению конфликта", – поясняет эксперт.

Он считает заслуживающим уважения отказ украинской власти пересекать конкретные "красные линии", капитулировать перед прихотями агрессора.

"Отказ от "Минска" с украинской стороны даст козыри российской пропаганде и будет негативно воспринят западными партнерами, – отмечает Николай Замикула. – Поэтому, скорее всего, его функционирование будет продолжаться. Без надежды на реальные эффективные решения. Просто в виде бесконечного переговорного процесса, в рамках которого стороны пытаются навязать друг другу свое видение. Не веря в успех, но в то же время не имея другого выбора кроме как поддерживать эту иллюзию конструктивного диалога. При этом основным препятствием для реального конструктива является отказ России признавать себя стороной конфликта".

Ведь Москва, напоминает эксперт, всё еще настаивает на необходимости прямого диалога между Украины с так называемыми "сепаратистскими группировками".

Что касается альтернатив "Минску", то это – проблема комплексная, уверен Николай Замикула.

"Много надежд возлагается на переговоры в нормандском формате, – отмечает он. – Впрочем, последние встречи и здесь не принесли результата. Для Украины полезным будет привлечение более широкого круга участников к реальному переговорному процесса с Россией. В первую очередь, речь идет о других гарантах безопасности нашего государства, согласно Будапештскому меморандуму – США и Великобритании. Они имеют более жесткую позицию по отношению к агрессивным планам РФ, нежели те же Франция и Германия. Возможно, новая администрация Дж. Байдена будет активно действовать по украинскому вопросу. В целом, главное условие для разрешения ситуации – продолжение давления на Москву. Только увеличение для нее цены за агрессию может повлиять на ее позицию, способствуя конструктивным переговорам".

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию на Донбассе. Он считает, что это может принести пользу переговорному процессу. Также ходят слухи, что Офис президента рассматривает Варшаву, как смену Минску. Какова вероятность переформатирования и переговоров, и площадки для них, чего стоит ждать от подобных изменений и какую реакцию продемонстрирует Россия, читателям "Комментариев" рассказали эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!