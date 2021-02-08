Переговоры по Донбассу: возможна ли альтернатива Минску

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию на Донбассе. Он считает, что это может принести пользу переговорному процессу. Также ходят слухи, что Офис президента рассматривает Варшаву, как смену Минску. Какова вероятность переформатирования и переговоров, и площадки для них, чего стоит ждать от подобных изменений и какую реакцию продемонстрирует Россия, читателям "Комментариев" рассказали эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Против России нужна консолидация всех партнеров Украины"

По мнению руководителя аналитического отдела в Центре контент-анализа Сергея Стуканова, Нормандский формат и Минский переговорный процесс показали свою неэффективность из-за диаметрально противоположных целей, которые преследуют Украина как жертва агрессии и Россия — как агрессор.

"Украина воспринимала эти площадки как способ остановить агрессию и мирным путем вернуть контроль над оккупированными территориями. России же переговоры были нужны, чтобы легализовать "республики", то есть фактически федерализировать Украину, сохранив контроль над ОРДЛО, а через них — и над всей нашей страной. Западных партнеров, прежде всего, интересовало прекращения войны. Поэтому они согласились бы на какой угодно вариант, который бы удовлетворил одновременно Россию и Украину. Но таких вариантов пока нет. Уже очевидно, что капитуляции Зеленского, на которую рассчитывал Путин еще на саммите Н4 в Париже в декабре 2019 года, не будет. Так же как и "просто перестать стрелять" оказалось недостаточно для прекращения оккупации", — подчеркивает Сергей Стуканов.

Он напоминает, что о необходимости что-то менять и Зеленский, и Меркель заговорили уже на упомянутом саммите в Париже. Нынешние же заявления Резникова об адаптации договоренностей являются, по мнению аналитика, продолжением этого трека.

"Учитывая неспособность Германии и Франции заставить Россию выполнять Минские соглашения, украинская власть сейчас связывает большие надежды с США — как с крупнейшей международной силой. Что касается Польши, то и она ранее фигурировала как потенциальный участник переговоров, а в настоящее время имеет и повод, чтобы присоединиться, — председательство в ОБСЕ", — отмечает Сергей Стуканов.

При этом призывает не стоит ждать чего-то экстраординарного от озвученных Резниковым планов.

"Во-первых, точно неясно, в какой степени США будут готовы включиться в решение украинских проблем. Сдерживание России Байден назвал одной из своих ключевых задач в послании по международной политике. Однако там ничего не было о "реконкисте" (отвоёвывание своих территорий – ред.), то есть – о деоккупации Крыма и Донбасса, — акцентирует аналитик. – Понятно, что сдерживать можно на уже занятых рубежах, удерживая статус-кво. Но нас, украинцев, статус-кво как раз и не устраивает, потому что мы хотим возвращения в ситуацию 2013 года. Готова ли администрация Байдена решительно действовать в этом направлении, неизвестно. Во-вторых, вопрос в реальных возможностях американцев. Мы помним, что и Курт Волкер (Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 гг) достаточно плотно занимался тематикой Украины до 2018 года, но вывести Россию на конструктив не удалось. В-третьих, не факт, что Россия согласится на изменение формата и состава участников переговоров: она может банально отказаться принимать в них участие, и заставить ее будет сложно".

В любом случае, подчеркивает Сергей Стуканов, против России нужна консолидация и единодушие всех партнеров Украины, жесткость и бескомпромиссность в отношении Кремля.

"Пока же мы видим привычную попытку договориться по-хорошему. Это показало и снятия санкций с России в ПАСЕ, и визит Борреля в Москву. Россияне воспринимают такое поведение как слабость, что будет побуждать их выдвигать требования, но отнюдь не идти на уступки. Поэтому пока мало оптимизма от предложений Резникова", — резюмирует Сергей Стуканов.

"Использовать Минск как нейтральную площадку уже невозможно"

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий считает, что присоединение США к переговорам по Донбассу будет означать что вместо "нормандского формата" мы возвращаемся к подзабытому уже "женевскому".

Евгений Дикий подчеркивает: "Это очень логичный шаг. Нам он очень нужен. И есть надежда, что администрация Байдена пойдет в этом нам на встречу".

Замена Минска на Варшаву – также очень хорошее решение, уверен эксперт.

"Режим Лукашенко всё глубже попадает в политическую изоляцию. Мы в этой ситуации абсолютно правильно присоединились к позиции Запада. И теперь использовать Минск как нейтральную площадку уже не нет возможности", — отмечает Евгений Дикий.

Как сообщал портал "Комментарии", в России заявили, что проект закона о государственной политике переходного периода, который недавно представили в Украине, означает фактически односторонний выход Украины из Минских соглашений.





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