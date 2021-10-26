Запуск "Северного потока-2": как Россия пытается обойти законодательство ЕС

Руководитель предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, когда РФ сможет прокачивать газ своей новой веткой "Северный поток-2". Чтобы газопровод заработал, нужно пройти процедуру сертификации, для этого соседняя страна должна реализовать определенные договоренности. Об этом сообщает ТСН.

Россия пытается обойти законодательство ЕС (фото из открытых источников)

По словам руководителя компании, новый газопровод уже готов, но, согласно европейским законам, должна быть проведена сертификация оператора ГТС – это делает швейцарская компания Nord Stream AG.

РФ хочет пройти эту необходимую процедуру по модели ИТО, это когда компания-оператор может выступать, как собственность российского "Газпрома". Это не подходит для Украины и Еврокомиссии.

То, что хочет сделать Россия – нереально. Европейские законы требуют, чтобы компания, занимающаяся транспортировкой газа, не была зависима от другой, которая производит добычу или продает голубое топливо. В нашей стране мы это разграничили. Это называется анбандлинг. Именно его должно пройти Nord Stream AG.

Именно такое разграничение российского "Газпрома" и оператора, по комментарию руководителя украинской компании "Оператор ГТС Украины", гарантирует независимость в принятии решений и свободные возможности третьей стороны к участию в использовании нового газопровода. Иметь право качать газ – это не только монополия "Газпрома".

Еще об одном важном новшестве вспомнил господин Макогон – введение прозрачного тарифа на использование новых мощностей. Украинская сторона придерживается мнения, что такая компания-оператор не должна подчиняться "Газпрому" и быть полностью независимой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о России, газовом кризисе в Европе и новых украинских предложениях .

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